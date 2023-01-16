 

Российские геймеры все чаще ищут способы аренды игровых консолей

16.01.2023, 15:20, Разное
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В 2022 году в РФ возросла популярность аренды игровых консолей. Об этом пишет газета “Коммерсантъ”.

На Avito на 43% увеличилось количество предложений по аренде игровых приставок, а предложений поступило на 73% больше. Спрос на консоли в аренду на следующий год вырос в четыре раза в сервисе аренды “Прокатчик”. Участники рынка отмечают, что эта услуга была популярна задолго до украинской спецоперации. Однако уход российских производителей консолей и уменьшение количества игрового оборудования в магазинах подтолкнули к изменениям.

Консоли часто сдаются в аренду вместе с контроллерами, рулями и другими элементами управления на сервисах онлайн-объявлений. Эксперты “Коммерсанта” назвали эти предложения “логичными”, поскольку вряд ли арендатор станет владельцем своих игр или геймпадов.
“Газета.Ru” ранее сообщала об обнаружении в китайских магазинах прототипов портативной игровой консоли Lenovo. Однако она была отменена за несколько месяцев до официального анонса и запуска в 2022 году.


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