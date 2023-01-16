 

Производство алкоголя в России выросло почти на десять процентов за один год

16.01.2023, 15:20, Разное
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По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, российское производство алкогольной продукции, не включающей пиво, сидр, пуаре и медовуху, в январе-декабре выросло на 9,8%. За этот период оно достигло 199,524 млн декалитров (дал).

Производство алкогольных напитков с содержанием спирта выше 9% увеличилось на 8,4%, до 115,386 млн декалитров. Кроме производства водки, было произведено 84,056 млн. декалитров. Производители коньяка также выпустили 8,821 млн. декалитров, что на 10,5% больше, чем в 2021 году.

Производство винодельческой продукции в январе-декабре выросло на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 32,693 млн дал. Производство игристых вин за 12 месяцев выросло на 25% до 16,181 млн дал. Наиболее заметен рост производства ликерных вин – на 442,5% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, производство слабоалкогольных напитков было на 25,4% больше, чем в 2021 году (e,977 млн дал).


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