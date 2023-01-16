В Австрии рост цен на продукты питания составил 16,1% за один год

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Австрии в период с декабря 2021 года выросли на 16,1%, а на минимальную корзину товаров – на 15,7%. Об этом сообщило в понедельник австрийское статистическое ведомство.

Агентство сообщило, что продовольственная инфляция в ноябре составила 1,4%, а корзина подорожала на 1%. Больше всего в декабре выросли цены на яйца, молоко и сыр. Это было на 24% больше, чем в декабре 2021 года. Цены на хлеб и мясо выросли на 16,1% и 18,1% соответственно. Средняя цена на овощную продукцию выросла на 14,9%, а на фрукты – на 4,4%.

По данным статистических агентств, цены на сливочное масло и жиры за последний год выросли на 28,6%. В декабре 2022 года безалкогольные напитки стоили на 14,9% дороже, чем в декабре 2021 года. В том числе кофе подорожал на 15,9%, а лимонады – на 12,1%. В декабре индекс потребления в Австрии составил 116,1% (по сравнению с базовыми данными, начиная с 2020 года).