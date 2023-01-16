 

Кейт Хадсон, Кейт Бланшетт, Брендан Фрейзер и другие селебрити на чаепитии BAFTA

16.01.2023, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В преддверии оглашения списка номинантов британского аналога “Оскара” в минувшую субботу, 14 января, в лос-анджелесском отеле Four Season состоялось традиционное чаепитие с именитыми гостями. На мероприятии присутствовали такие голливудские звезды, как Кейт Хадсон, Кейт Бланшетт, Брендан Фрейзер, Мишель Уильямс, Жанель Монэ и многие другие.

76-я ежегодная церемония вручения премии BAFTA состоится 19 февраля. 

Мишель УильямсКейт БланшеттКейт ХадсонБрендан Фрейзер


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09.22 / Мнение “ястреба”: Запорожский бюллетень

20.01.21 / “Ндрангета” перед судом

24.11.22 / В столичном НИИ конспирологии проходят обыски

26.07.22 / Собянин рассказал об итогах реконструкции павильона “Ластоногие” Московского зоопарка

13.07.22 / Полковник Ким, северокорейский военный, который много лет приставал к женщинам-солдатам, был задержан

07.12.22 / Меган Маркл появилась на публике в украшении принцессы Дианы

12.12.22 / В шоу «Звёзды в Африке 3» вернут бывшего участника проекта

02.07.22 / Deutsche Wirtschafts Nachrichten – энергия «по карточкам» — Европе грозит холодная зима

07.04.22 / Кортни Кардашьян поделилась фото со свадьбы с Трэвисом Баркером

09.12.22 / Вернувшийся с того света 71-летний холостяк Серов о юной прелестницы для Новогодней ночи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика