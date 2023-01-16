Кейт Хадсон, Кейт Бланшетт, Брендан Фрейзер и другие селебрити на чаепитии BAFTA

В преддверии оглашения списка номинантов британского аналога “Оскара” в минувшую субботу, 14 января, в лос-анджелесском отеле Four Season состоялось традиционное чаепитие с именитыми гостями. На мероприятии присутствовали такие голливудские звезды, как Кейт Хадсон, Кейт Бланшетт, Брендан Фрейзер, Мишель Уильямс, Жанель Монэ и многие другие.

76-я ежегодная церемония вручения премии BAFTA состоится 19 февраля.

Мишель УильямсКейт БланшеттКейт ХадсонБрендан Фрейзер