В возрасте 95-ти лет умерла легендарная итальянская актриса Джина Лоллобриджида

На 96-м году жизни скончалась культовая итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Причины смерти не раскрываются, однако известно, что в 2022 году звезда перенесла операцию после перелома бедра. Информацию опубликовали несколько итальянских СМИ.

Джина Лоллобриджида входила в число самых успешных кинодив 50–60-х годов, а также считалась одной из последних живых звезд золотой эры Голливуда.

В кино Джина начала сниматься в 1946 году. Сначала роли были эпизодические. Однако вскоре ее заметили продюсеры и она исполнила главные роли в фильмах “Алина”, “Город защищается” и “Опасно, бандиты!”. Мировую славу Лоллобриджиде принесла роль Аделины в ленте режиссера Кристиана-Жака “Фанфан-тюльпан”.

Абсолютный успех ждал актрису после комедии Луиджи Коменчини “Хлеб, любовь и фантазия” 1953 года. Лента стала первой послевоенной комедией, которая объединила всю Италию, а затем и Европу. История о любовном треугольнике была удостоена “Серебряного медведя” Берлинале.