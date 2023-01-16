В возрасте 95-ти лет умерла легендарная итальянская актриса Джина Лоллобриджида
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На 96-м году жизни скончалась культовая итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Причины смерти не раскрываются, однако известно, что в 2022 году звезда перенесла операцию после перелома бедра. Информацию опубликовали несколько итальянских СМИ.
Джина Лоллобриджида входила в число самых успешных кинодив 50–60-х годов, а также считалась одной из последних живых звезд золотой эры Голливуда.
В кино Джина начала сниматься в 1946 году. Сначала роли были эпизодические. Однако вскоре ее заметили продюсеры и она исполнила главные роли в фильмах “Алина”, “Город защищается” и “Опасно, бандиты!”. Мировую славу Лоллобриджиде принесла роль Аделины в ленте режиссера Кристиана-Жака “Фанфан-тюльпан”.
Абсолютный успех ждал актрису после комедии Луиджи Коменчини “Хлеб, любовь и фантазия” 1953 года. Лента стала первой послевоенной комедией, которая объединила всю Италию, а затем и Европу. История о любовном треугольнике была удостоена “Серебряного медведя” Берлинале.
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