Мнение: Оперативная память

История с Арестовичем, высказавшим предположение о том, что ракета, попавшая в дом в Днепре (Днепропетровске), была сбита ПВО и изменила курс, после чего на него буквально обрушились волны ненависти со стороны украинской общественности, мне сильно напомнила аналогичную историю с российским военкором Сапоньковым, когда тот посмел озвучить неприятную новость об атаке беспилотников на Хмеймим и повреждениях российских самолетов.

Принцессы, как известно, не какают, российское ПВО сбивает даже муху, а потому Сапонькова зомби-торсида за известие, не вписывающееся в её картину мира, смешала с сирийской пылью. Правда, потом через месяц сообщения и репортажи об атаках Хмеймима уже шли по федеральным каналам, но мы ведь понимаем – «это другое».

Такая же история случилась и после того, как в феврале 18 года под сирийским Хишамом американская летающая батарея разнесла в клочья наступающую колонну «Вагнера». Точно так же тиффози бились в падучей, доказывая, что никакого «Вагнера» в природе не существует, потерь нет, американцы даже на буксире никогда не смогут завести свои ржавые воздушные шары.

Поведение умалишенных всегда одинаково. И неважно, паспорт какой страны у них в тумбочке, важно, что в головах у них 640 килобайт оперативной памяти, которой хватает на два лозунга. Или три, но коротких. Проблема зарыта здесь. Как известно, пропаганда не воспитывает тупых, она на них рассчитана.

Арестович в данном случае просто пример. Ошибся он или сказал верно (кстати, он вполне внятно сообщил, что вся информация пока предварительная), не играет никакой роли. Здесь важно поведение публики. Она и в мирное время, мягко говоря, не всегда в адеквате, а уж теперь искать в массовом сознании вменяемость – дело почти безнадежное. Это касается всех сторон, конечно. И проблема не в боевых действиях. Разруха, как известно, не в туалетах, а в головах. И эта история – очередное подтверждение мысли гениального Михаила Булгакова и его профессора Преображенского.

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