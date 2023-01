«Китайцы потеряли дар речи»

Фабрики троллей и «комментаторов» на службе российской пропаганды: как это устроено.



Среди традиционных пропагандистских приемов российские государственные медиа не первый год используют «новости», в которых простые жители европейских стран (и даже максимально недружественные, по мнению властей, американцы) якобы хвалят все российское, жестко критикуют руководителей своих стран.

Короткие новости, иногда выходящие по несколько раз в день, как «британцы раскритиковали», французы «подняли на смех», а немцы «потеряли дар речи», выпускает государственное агентство РИА «Новости». Затем со ссылкой на него эти заметки тиражируются в других провластных СМИ.

Такие материалы не отличаются содержательностью, но создают постоянный информационный фон: якобы простые люди по всему миру поддерживают Россию и недовольны решениями своих политиков. Под мнением жителей других стран агентство подразумевает критические или, наоборот, позитивные по отношению к РФ комментарии под материалами иностранных изданий. Несколько лет в ленте агентства выходили заметки о том, как болгары ругали Украину и американцев, восхищались российским автопромом и президентом Владимиром Путиным, в итоге фраза «болгары восхитились» стала мемом. Последний раз новость о ликовании жителей Болгарии вышла 18 февраля 2022 года, перед началом СВО, в ней якобы читатели издания Dnes назвали сценарии «вторжения» РФ в Украину «пропагандой для недоумков».

Первые обзоры комментариев под статьями иностранных изданий появились еще в начале 2000-х в издании «ИноСМИ» — об этом писала признанная в РФ иноагентом «Медуза». Тогда приводили не только мнения читателей, но и публиковали переводы материалов, а тематика не ограничивалась исключительно одобрением российской политики. После того как «ИноСМИ» вошло в созданный в 2013 году холдинг «Россия сегодня», этот жанр окончательно трансформировался в критический по отношению ко всему западному.

В основном для создания таких новостей используется один и тот же набор изданий, в зависимости от актуальной повестки. Например, если какое-либо заявление касательно России, а с начала 2022 года — и в отношении Украины, делают официальные лица Великобритании, в российских государственных лентах новостей «возмущаются» читатели Daily Mail и The Telegraph. Также РИА использует комментарии под статьями французской Le Figaro, немецких Die Welt и Der Spiegel и американских The Wall Street Journal, New York Post и FT. Ссылается издание не только на читателей крупных медиа, но и, например, на малоизвестные американские издания The National Interest* и ультраправый сайт Breitbart.

Под каждым из материалов, выходящих в иностранных изданиях, появляется от нескольких сотен до нескольких тысяч комментариев с различными мнениями и репликами, однако российское агентство интересуют только критические по отношению к коллективному Западу сообщения.

При этом сами комментаторы, чье мнение выдается за мнение собирательных немцев или англичан, могут быть частью сети троллей, генерирующих пророссийские комментарии. На это же указывало и исследование Института изучения преступности и безопасности Кардиффского университета, который в 2021 году проверил комментарии к материалам 32 крупных европейских медиа и пришел к выводу о существовании аккаунтов, целенаправленно размещающих пророссийские или антизападные материалы.

Авторы изученных нами комментариев, на которые РИА ссылается последние несколько месяцев, оставляют под статьями от нескольких десятков до нескольких сотен комментариев в неделю, а некоторые аккаунты, с которых размещаются комментарии, госагентство систематически использует в разных материалах, посвященных критике Запада.

Например, цитаты «читателя Daily Mail» «CantBargainWithMaths» использовались в заметках с заголовками «Не виню Путина»: британцев шокировало заявление «Газпрома», «Британцы отказались платить за Украину» и «СМИ: Трасс четыре раза за несколько месяцев сменила номер телефона», а также в материале о том, что «британцы пришли в ярость из-за возможной отправки танков Киеву». Комментарии «Michael Stewart 70» РИА использовало в материалах о том, как британцев якобы рассмешил президент США Джо Байден, и о том, как их «поверг в ужас» генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Значительная часть заметок о восхищенных или ужаснувшихся иностранцах выходит и вовсе с цитатами пользователей, никнеймы которых состоят из случайных наборов букв и символов. Издание Deutsche Welle, которое российский Минюст внес в реестр иноагентов, писало, что

в своих материалах за мнение немцев агентство пыталось выдать цитаты владельцев аккаунтов с именами «zw9s», «nzjdMFpV», «rrnsne2Nr» и «GvbR72».

Часто авторы таких заметок и вовсе ссылаются на неких абстрактных «пользователей». Например, в материале «Немцы заговорили о ядерной войне после нового требования Украины» авторы цитат с критикой заявления заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника о необходимости поставок вооружений в Украину представлены вообще анонимно: «с иронией написал комментатор», «поинтересовался второй», «признался еще один читатель», «отметил другой» и «возмутился пятый».

Еще один схожий прием, который используют российские госСМИ, — публикация «авторитетных» мнений различных иностранных «специалистов». Самые популярные персонажи при этом — бывшие иностранные разведчики и отставные военные. Главная звезда в этом жанре — отставной американский военный Скотт Риттер.

Как писала признанная иноагентом Русская служба ВBC, капитан морской пехоты США Риттер участвовал в войне 1991 года за освобождение Кувейта и после нее был назначен руководителем группы инспекторов ООН, разыскивавших в Ираке оружие массового поражения. В 1998 году он подал в отставку из-за, по его мнению, недостаточно жестких действий по отношению к Ираку властей США и ООН, но затем сменил позицию на противоположную и стал противником американских властей. В 2011 году Риттера обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девушкам, с которыми он переписывался в интернете. Сам отставной военный объяснял это тяжелой депрессией, из-за которой он стал проводить много времени в «чатах для взрослых». Сейчас Риттер — колумнист Russia Today и постоянный «эксперт» российских СМИ по темам, связанным с Украиной.

Бывший разведчик, хвалящий Россию, есть и во Франции. В конце декабря 2022 года РИА «Новости» выпустило материал под заголовком «Французский разведчик высказался о силе России» со ссылкой на интервью бывшего главы службы экономической разведки Франции Алена Жюйе. В оригинальной статье он признается, что работал в разведке 20 лет назад, и с тех пор методы работы сильно изменились. «Я не могу сказать вам, как дела сегодня, потому что меня там больше нет», — говорит Жюйе. При этом в интервью он не только критикует западные спецслужбы, но и положительно высказывается об украинцах и говорит об ошибках президента РФ Владимира Путина. Однако в материал агентства попали только критические замечания Жюйе, а из его цитаты «Эти люди, будь то русские или украинцы, великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые. <…> Они настоящие воины» исчезла фраза «Еще одна ошибка Путина — забыть, что украинцы были казаками. Казаки умеют бороться, они жесткие!», имеющаяся в оригинальной публикации.

По «восхищению» или «высмеиванию» иностранцами других государств в российских СМИ можно определить, какие страны РФ считает в той или иной степени дружественными.

Согласно опубликованным в 2022 году заметкам на ленте РИА «Новости», чаще остальных позитивно реагировали на все связанное с Россией китайцы и турки. Жители КНР за год многократно «восхищались», «тепло приветствовали» и даже «оставались в восторге» от действий России, а турки также «восхищались», «приходили в восторг» и «отмечали важную деталь». Жители недружественных стран, по мнению госСМИ, весь год в основном «ужасались», «били тревогу» и «высмеивали» европейских политиков, их заявления и решения.

Владимир Прокушев, отдел расследований «Новой»

ЧТО ДЕЛАЛИ КИТАЙЦЫ В 2022 ГОДУ:

Восхитились

Высмеяли

Тепло приветствовали

Поддержали

Потеряли дар речи

Посчитали

Выяснили

Обрушились

Призвали

Разгадали

Увидели плохой знак

Остались в восторге

Поразились

ЧТО ДЕЛАЛИ БРИТАНЦЫ В 2022 ГОДУ:

Раскритиковали

Ужаснулись

Потребовали

Увидели угрозу

Поняли

Высмеяли

Разнесли

Обрушились

Отреагировали

Резко ответили

Массово отказывались

Поддержали

Пришли в ужас

Назвали глупым

Забили тревогу

Испытали раздражение

Обвинили

Возмутились

Пришли в ярость

Призвали

Раскритиковали

Пристыдили

ЧТО ДЕЛАЛИ ФРАНЦУЗЫ В 2022 ГОДУ:

Пристыдили

Напомнили

Возмутились

Предрекли

Подняли на смех

Набросились

Расстроили

Поддержали

Поприветствовали

Пожаловались

ЧТО ДЕЛАЛИ НЕМЦЫ В 2022 ГОДУ:

Набросились

Потеряли дар речи

Поставили на место депутата

Раскритиковали

Против

Не поддерживают

Высмеяли

Прокомментировали

Потеряли веру в ЕС

Вынуждены экономить

ЧТО ДЕЛАЛИ АМЕРИКАНЦЫ В 2022 ГОДУ:

Заявили

Развеяли оптимизм

Посмеялись

Определились

ЧТО ДЕЛАЛИ ПОЛЯКИ В 2022 ГОДУ:

Высмеяли

Раскритиковали

Набросились

Выяснили

Призвали

Обругали (украинцев)

Начали готовиться

ЧТО ДЕЛАЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ В 2022 ГОДУ:

Начали открывать глаза

Уличили ЕС

Не хотели

Готовятся

Высмеяли

ЧТО ДЕЛАЛИ ТУРКИ В 2022 ГОДУ:

Пришли в восторг

Восхитились

Сделали серьезное предупреждение

Отметили важную деталь

Обличили

Захотели выйти из НАТО

Обрушились

Призвали

Разозлились

* До недавнего времени руководил журналом политолог Дмитрий Саймс — завсегдатай пропагандистских шоу на госканалах и соведущий программы на российском ТВ

