Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

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16.01.2023, 14:28, Новости дня
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Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет.

В сентябре ей провели успешную операцию после перелома бедра со смещением. Актриса проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме.Об этом информирует РИА «Новости».

Карьеру в кинематографе Лоллобриджиданачала в 1946 году. Актриса получила известность, сыграв в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссера Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» (1956) – Жана Деланнуа.

В 1973 году Лоллобриджида входила в состав членов жюри VIII Московского кинофестиваля, а в 1997 году на XX Московском кинофестивале ей вручили приз за вклад в киноискусство. За всю жизнь Лоллобриджида снялась в более чем 60 фильмах.

У актрисы есть единственный сын Милко Скофич и внук Дмитрий

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