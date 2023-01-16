В центре “Моя работа” пройдут собеседования на востребованные вакансии

Столичные работодатели из промышленной отрасли продолжают активный поиск сотрудников в 2023 году, отметил глава службы занятости Москвы Андрей Тарасов. Он уточнил, что в первую очередь предприятиям требуются специалисты инженерно-технического и рабочего профилей с высоким или средним уровнем квалификации.

“Познакомиться с актуальными позициями и пройти собеседования на ведущие предприятия Москвы помогает эффективный сервис рекрутмента службы занятости населения — открытые отборы. Одно из таких мероприятий пройдет 18 января”, – рассказал Тарасов.

Работодатели предложат кандидатам конкурентную заработную плату, добровольное медицинское страхование, социальный пакет, льготное питание, скидки на занятия спортом и оплачиваемое обучение для повышения квалификации. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Специалисты с опытом работы от трех до пяти лет смогут устроиться на должности инженера по качеству первой категории, комплектовщика изделий и инструментов и найти другие вакансии. Начинающих сотрудников приглашают пройти собеседование на позиции ведущего инженера по организации и нормированию труда и оптика элементов квантовых приборов.

Открытый набор пройдет с 14:00 до 16:00 в центре “Моя работа” на улице Щепкина, дом 38, строение 1. Ознакомиться со списком вакансий можно на странице.

Ранее центр “Моя работа” вместе с онлайн-сервисом доставки “СберМаркет” запустили проект по подбору самозанятых. Соискатели станут партнерами компании, смогут совмещать трудовую деятельность с учебой и самостоятельно выстраивать график.