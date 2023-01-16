 

Крики, слезы и гора костей: Бузова упала на скоростном лыжном спуске

16.01.2023, 14:20, Разное
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Российская певица Ольга Бузова всегда любила заниматься активными видами спорта: пробовала себя в большом теннисе, занималась в спортзале, теперь встала на горные лыжи. Правда, здесь она сразу потерпела крах.

В Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова в желтом комбинезоне мчится с огромной скоростью вниз по склону горы, виляя из стороны в сторону. В какой-то момент артистку выносит в сторону, и она падает на полном ходу. На кадрах видно, что она раскидала палки в разные стороны, издалека слышатся крики и слезы то ли от ужаса, то ли от смеха. Со стороны это выглядит как гора костей.

Вскоре спутник Ольги Бузовой (вероятно, инструктор) подъезжает к ней поближе и кричит: “Ты как?!”. Становится ясно, что Ольга Бузова цела, и ничего серьезного не произошло. Она смеется и кривляется как обычно, зачем-то широко раздвигая ноги на камеру. Инцидент произошел на горнолыжном курорте в Сочи.

“Все на месте, голова на месте”, – отметила Ольга Бузова.

Судя по всему, такое катание не на шутку понравилось любительнице снежного экстрима. Во всяком случае, останавливаться после падения известная своей упертостью артистка не намерена.


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