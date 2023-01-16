Скандалы: Откровения Ванги, двойник Сталина и загадочный урод

Россияне подсели на мистическую прессу

«Тайны XX века», «Оракул», «Голос Вселенной» и другие печатные издания с мистическим и эзотерическим содержанием наводнили российские прилавки в 1990-х. В них публиковались астрологические прогнозы, истории об исчезнувших цивилизациях, рассказы о встречах с душами умерших и многое другое. Спустя десятилетия эти газеты и журналы по-прежнему можно встретить в магазинах и киосках. Более того, они все так же популярны.

«Панацея от всех бед»

«Предсказания на 2023-й от наших экспертов», «Время потрясений позади», «Как привлечь удачу и прогнать негатив» — такими заголовками зазывает читателей новый выпуск ежемесячной газеты «Оракул». В нем есть гороскопы на любой вкус: восточный, зодиакальный, древнегреческий и даже тибетский. Для тех, кому и этого мало, подготовили рунический и нумерологический прогнозы, а также таро-прогноз.

Правда, каким из этих прогнозов верить, читателям придется решать самим. Так, один ясновидящий советует Водолеям в 2023 году не сосредотачивать все внимание на работе, так как особых успехов в карьере у представителей этого знака, по его мнению, не намечается. Другой же эксперт предлагает Водолеям в новом году претворить в жизнь мечту о карьере писателя или публициста. Как поступать Водолеям, которые хотят построить карьеру в других сферах, не уточняется.

Время от времени прогнозы разбавляются рекламой. На одной из страниц газеты панацеей от всех бед провозглашается биологически активная добавка (БАД) с женьшенем. Как обещают авторы объявления, БАД с этим растением в составе одновременно эффективен «при проблемах со здоровьем, половом бессилии, сердечно-сосудистых отклонениях и множестве других опасных недугов».

«Сегодня ученые с уверенностью могут сказать, что женьшень действительно продлевает жизнь, молодость и здоровье. Он один способен заменить целую домашнюю аптечку», — гласит текст рекламы. Однако никаких доказательств того, что эта добавка действительно спасет человека от всех бед, в тексте не приводится. Не упоминаются и имена ученых, уверенных в пользе для здоровья этого средства.

Также читателям «Оракула» предлагают купить талисман, который якобы поможет им наладить материальное положение и защитит от финансовых неприятностей. В объявлении используются маркетинговые уловки, которые часто можно было услышать в «магазинах на диване», — это фразы «тираж ограничен», «невероятная скидка», «бесплатная доставка»

На страницах можно встретить и объявление от «известной ясновидящей» Глории. Она предлагает читателям решить простую головоломку и прислать ответы ей по почте. Всем, кто напишет ей, предсказательница обещает помочь выиграть большую сумму денег. При этом попытка найти Глорию хоть где-то, кроме страниц журнала, успехом не увенчается: в интернете нет ни профилей женщины в соцсетях, ни отзывов ее клиентов.

Единственный ощутимый цифровой след Глории связан с историей о мошенничестве. В 2021 году «известная ясновидящая» стала героиней материала KP.RU. Жительница Уфы увидела объявление Глории в газете и отправила ей письмо в надежде разбогатеть. Ясновидящая предложила ей купить книгу, якобы содержащую нужную «для достижения власти» информацию. Целый год женщина переводила Глории деньги, но так и не получила никаких сведений, которые помогли бы ей стать богатой.

Пришельцы с планеты Нибиру захватили Ватикан

Другой крупный журнал, специализирующийся на мистике и эзотерике и продолжающий выходить с 1990-х по сей день, — «Тайны XX века». Много внимания в нем уделяют пророчествам, приписываемым Нострадамусу, Ванге и другим известным предсказателям. Судя по содержанию издания, ничего хорошего Ванга и Нострадамус планете не обещают: человечество ждут природные катаклизмы, голод, вооруженные конфликты и в результате конец света.

При прочтении «Тайн XX века» выясняется, что еще в XVI веке Нострадамус предсказывал создание в 2021 году новой религии, которая в скором времени захватит весь мир.

Более расплывчатым и менее понятным выглядит другое предсказание. По утверждению газеты, алхимик предрекал, что в 2021 году родится некий «урод» — одновременно человек и нечеловек. Некоторые толкователи решили, что речь идет о роботе, обладающем искусственным интеллектом. Однако никаких других доказательств, подтверждающих эту точку зрения, они не привели.

Излюбленной темой журнала «Тайны XX века» являются различные теории заговора. Среди самых безумных — коронавирус убивает рептилоидов, у руководителя СССР Иосифа Сталина были двойники, пришельцы с планеты Нибиру захватили власть в Ватикане

В другом номере «Тайн XX века» рассказывалось о советском секрете: в журнале утверждалось, что в 1960-х годах радиолюбители из Италии перехватили переговоры советских космонавтов. На одной из записей, датированной маем 1961 года, можно услышать женский голос, сообщающий об аварии на корабле. По версии итальянцев, голос принадлежал женщине-космонавту Людмиле, которая якобы сгорела заживо при входе корабля в атмосферу.

В СССР опровергали подобные утверждения, однако это никак не мешало существованию слухов о загадочной гибели женщины-космонавта. Тот факт, что вся информация, связанная с первыми полетами в космос, была засекречена, лишь способствовал появлению новых домыслов. Документы о первых космонавтах Советского Союза много лет скрывали от публики, однако с недавнего времени некоторые из них стали размещать в открытом доступе. Данных о женщине-космонавте Людмиле и потерпевшем крушение корабле в мае 1961 года среди них нет.

Еще один журнал для любителей пощекотать себе нервы — «Таинственные истории». В нем публикуются рассказы читателей, которые столкнулись с чем-то необычным в жизни, например, поговорили с умершим человеком или увидели домового или лешего. Действительно ли это реальные люди или же вместо них истории пишут сотрудники издания, узнать практически невозможно — в конце каждого материала указывают только имя и город проживания автора.

«Спрос был сумасшедший»

Газеты и журналы, содержащие конспирологические теории и эзотерические знания, начали издаваться после распада СССР, в 1991 году, и сразу же произвели сенсацию. Помимо вышеупомянутых «Оракула» и «Тайн XX века», россияне также активно читали газету «Тайная власть». В ней можно было встретить заметки о людях с необычными способностями, описания магических практик и божественных чудес.

Особняком стояла газета «Голос Вселенной», на первой полосе которой было указано, что это печатный орган внеправительственных трансцендентальных сфер. Ее изданием занимался писатель Юрий Петухов. Фантазии авторов этой газеты, в числе которых был и сам Петухов, можно было только позавидовать: здесь были и портреты людей будущего, и классификация вампиров, и рассказы о путешествиях в параллельные миры.

Фантастические тексты на грани безумия, публиковавшиеся в «Голосе Вселенной», вызвали фурор. По признанию одной пользовательницы, она покупала каждый номер газеты и «с упоением читала про разных инопланетных монстров, оккупировавших Землю и скрывающихся среди людей». «Однажды мы с подругой закупили номера этой газеты оптом и продавали ее в метро. Как сейчас помню, дело было на Таганке. Спрос был сумасшедший, за час заработали бешеные деньги», — написала она.

Другой комментатор рассказал, что во времена учебы в школе он был единственным жителем своего поселка, который выписывал это издание и давал его читать другим ученикам. «У меня его в школе так зачитывали, что некоторые экземпляры ко мне возвращались в таком состоянии, что только под стекло клади и больше не трогай», — вспомнил он.

Такую востребованность подобных изданий в начале 1990-х медицинский психолог, судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий в беседе с «Лентой.ру» связал с тем, что их чтение помогало людям реализовать потребность в духовной жизни, которая была практически запрещена в СССР.

В Советском Союзе религия и мифология были запрещены. С ними боролись на всех уровнях, на каких только возможно. Но у человека есть потребность в духовности, в поисках глубинных смыслов, всевозможных контекстов. Поэтому, как только запрет спал — это произошло ближе к 1986 году (тогда началась политика гласности — прим. «Ленты.ру»), — появились странные журналы про домовых, привидения и прочее, — Олег Долгицкий, медицинский психолог, судебный эксперт-психолог

Долгицкий добавил, что на тот же период пришелся расцвет множества различных сект, в том числе и известных свидетелей Иеговы (запрещенная в России экстремистская организация). «Когда религия была вновь разрешена, у РПЦ на тот момент не было столько ресурсов, чтобы удовлетворить запрос людей в духовности, потому в этой сфере появилось огромное количество сект», — объяснил специалист.

«Не верю ни во что»

Многие из журналов, рассказывающих об оккультных практиках и магических ритуалах, существуют до сих пор, хотя число россиян, верящих в мистику, и снижается. Во второй половине 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, посвященного отношению россиян к мистике. Согласно данным опроса, в способность некоторых людей предсказывать будущее верит каждый третий респондент (28 процентов). А каждый четвертый опрошенный (25 процентов) уверен, что колдовство и порча существуют. При этом в 2015 году в предсказания и колдовство верили 55 процентов респондентов, а в 2022-м — 44 процента.

С астрологией дела обстоят аналогично. Если в 2015 году астрологическим прогнозам доверял каждый третий опрошенный (31 процент), то уже в 2022 году — каждый седьмой (15 процентов). При этом, как выяснили специалисты центра, охотно сегодня гороскопы читают и жители сел, и жители городов-миллионников. А доверяют прогнозам астрологов в основном молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет.

Доля россиян, которые верят и в предсказания, и в колдовство, и в спиритизм, и в астрологию, сегодня составляет всего 4 процента. Отрицают все эти явления 30 процентов опрошенных. Остальные граждане — 66 процентов — признались, что во что-то из этого верят, а во что-то — нет

Однако в том, что исследование ВЦИОМ отражает реальную картину, усомнилась антрополог Александра Архипова. Она обратила внимание на то, что за семь лет метод проведения соцопросов изменился. По ее словам, если раньше интервьюеры приходили к респондентам в гости и вели с ними беседу в расслабленной обстановке, то с 2019 года опрос свелся к короткому разговору по телефону.

Архипова рассказала, что во время беседы лицом к лицу человек расслабляется и позволяет себе откровенно и развернуто отвечать на чувствительные вопросы, в том числе и про веру в колдовство. Во время телефонного разговора респондент, наоборот, с неохотой идет на контакт с интервьюером и думает о том, чтобы от него поскорее отвязались, считает антрополог.

Знаете, сколько у меня было информантов, которые говорили: «Вот я вообще человек рациональный, не верю ни во что, но вот однажды у меня был случай». И дальше — про рыбную кость, которую однажды нашли под порогом (верный магический способ увести чужого мужика). И в этой ситуации многое зависит от интервьюера. Если эту историю доброжелательно выслушают и не посмеются, то тогда собеседник может сказать, что да, он скорее верит в магию, — Александра Архипова, антрополог

Всему виной магическое мышление

Хотя результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют о снижении числа людей, верящих в мистику, тиражи изданий, специализирующихся на эту тему, все равно внушительные. Так, например, тираж «Оракула» составляет 343 тысячи экземпляров, «Таинственных историй» — 90 тысяч экземпляров. А аудитория одного номера «Тайн XX века», согласно информации на официальном сайте журнала, составляет 612,2 тысячи человек.

Мистическая пресса остается по-прежнему популярной — это подтверждают и психологи. Интерес человека к эзотерике и теориям заговора связан с так называемым магическим мышлением, заявил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры социальной психологии Московского института психоанализа Андрей Моисеев. Он рассказал, что магическое мышление доминировало во времена, когда человечество еще не обладало инструментами рационального объяснения причинно-следственных связей.

Именно магическое мышление направляет людей к колдунам, астрологам и прочим шарлатанам в поисках причин своих бед, которые на самом деле находятся в нас самих, — Андрей Моисеев, доцент кафедры социальной психологии Московского института психоанализа

Долгицкий же считает, что в будущем популярность мистических журналов и газет, да и в целом вся сфера, связанная с колдовством и гороскопами, будет только расти и укрепляться. Он связывает это с тем, что предсказания астрологов и ясновидящих для человека гораздо более информативны и интуитивно понятны, чем прогнозы настоящих экспертов.

Евгения Наумова

Оригинал материала: “Лента.ру”