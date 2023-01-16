Эксперт утверждает, что стоимость доставки кофе из России в Россию выросла в пять раз

С 2022 года стоимость доставки кофе выросла в 4-5 раз. Викас Соя, глава компании “Милфудс”, которая весной 2022 года приобрела в РФ финскую компанию Paulig, заявил, что, например, раньше перевозка из Вьетнама зерна стоила 2000 долларов за контейнер, сейчас она стоит около 10000.

По его словам, логистические проблемы все еще существуют, однако самой большой проблемой сейчас является увеличение времени, которое требуется для транспортировки товаров. Эксперт заявил, что среднее время доставки сейчас составляет три-четыре месяца. Сой отметил, что если логистика составляет значительную часть стоимости кофе, то на обжарку приходится более половины. Цены на кофе на полках магазинов сильно выросли. Он сказал, что за последние 12 месяцев средняя цена на кофе выросла на треть.

Эксперт также заявил, что российские цены на 100-процентную арабику составляют 1 200 рублей за кг.