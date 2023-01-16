 

“Вкусно – и точка” регистрируют товарный знак в Казахстане

16.01.2023, 13:55, Разное
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По данным пресс-службы “Вкусно – и точка”, компания быстрого питания подала документы на регистрацию товарного знака в Казахстане для защиты своего бренда.

ООО “Система ПБО” владеет сетью ресторанов “Вкусно – и точка”. Как рассказали РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства юстиции республики, компания подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане. Компания заявила, что заявка на регистрацию товарного знака была подана для защиты бренда. 5 января пресс-служба McDonalds Kazakhstans сообщила, что точки быстрого питания, управляемые ТОО “Kazakh Food Solutions KZ”, прекращают работу под брендом McDonalds. О возобновлении и сроках открытия новых ресторанов быстрого питания под новым брендом станет известно в ближайшее время.

В начале января “Вкусно – и точка” РИА Новости опубликовало сообщение о том, что никаких сделок между компанией и руководством McDonalds Kazakhstan не было. Они не планируют открывать новый рынок.

Генеральный директор по пищевым решениям KZ Асет Машанов 10 января рассказал журналистам, что в настоящее время они развивают новые рестораны под местным брендом. Однако не исключено, что McDonalds может вернуться в Казахстан в будущем, если возникнут проблемы с поставками в местную сеть. Машанов также сказал, отвечая на вопросы журналистов, что вопрос о том, разрешит ли компания сотрудникам работать под “Вкусно”, все еще рассматривается.


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