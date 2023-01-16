 

Канье Уэст сыграет Сашу Белого в американском ремейке «Бригады»

16.01.2023, 13:53, Разное
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Компания Netflix выкупила права на создание ремейка по мотивам «Бригады» – российского сериала начала нулевых, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Актёрский состав и съемочная группа нового сериала будут сформированы в «соответствии с принципами и ценностями Netflix», указал собеседник издания. В частности, роль главного бандита Александра Белова по кличке Саша Белый в сериале сыграет известный американский певец Канье Уэст.

– В целом вся «бригада» главных героев будет состоять из людей цвета. За исключением телохранителя Саши Белого – Макса. Его сыграет техасский актёр Джесс Племонс, – уточнил собеседник.

Роль второй половинки криминального авторитета, которая в оригинальном сериале досталась Екатерина Гусевой, исполнит Патрик Харрис, известный по фильмам «Как я встретил вашу маму» и «Матрица: Воскрешение».

Как уточнил источник Hollywood Reporter, основные события сериала поместят в нью-йоркский район Гарлем времен администрации президента США Дональда Трампа, когда в Америке «царил такой же хаос, беспредел и насилие, как и в России 1990-х».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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