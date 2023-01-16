 

Надежда Ручка, Лариса Вербицкая и другие звезды среди гостей премьеры фильма “Молодость”

16.01.2023, 13:43, Разное
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В субботу, 14 января, в столичном кинотеатре “КАРО Октябрь” состоялась премьера новой ленты Дмитрия Давыдова “Молодость”. Режиссер наиболее известен работой над фильмом “Пугало” и назван критиками “настоящим феноменом” отечественного кинематографа. Мероприятие посетили Лариса Вербицкая, Надежда Ручка, Анастасия Крайнова, Александра Власова, Анна Котова-Дерябина, Согдиана, Катерина Кейру и другие селебрити.

В широкий российский прокат картина “Молодость” поступит 19 января. 

Лариса ВербицкаяНадежда РучкаАлександра ВласоваАнастасия КрайноваАнна Котова-ДерябинаРежиссер Дмитрий ДавыдовКатерина КейруМария ЗайцеваСогдианаЮлия Хамитова


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