Надежда Ручка, Лариса Вербицкая и другие звезды среди гостей премьеры фильма “Молодость”

В субботу, 14 января, в столичном кинотеатре “КАРО Октябрь” состоялась премьера новой ленты Дмитрия Давыдова “Молодость”. Режиссер наиболее известен работой над фильмом “Пугало” и назван критиками “настоящим феноменом” отечественного кинематографа. Мероприятие посетили Лариса Вербицкая, Надежда Ручка, Анастасия Крайнова, Александра Власова, Анна Котова-Дерябина, Согдиана, Катерина Кейру и другие селебрити.

В широкий российский прокат картина “Молодость” поступит 19 января.

Лариса ВербицкаяНадежда РучкаАлександра ВласоваАнастасия КрайноваАнна Котова-ДерябинаРежиссер Дмитрий ДавыдовКатерина КейруМария ЗайцеваСогдианаЮлия Хамитова