Билли Айлиш примерила трендовый головной убор российского дизайнера
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Американская певица Билли Айлиш примерила аксессуар российского дизайнера и звездного стилиста Ксюши Смо. 21-летняя поп-исполнительница выбрала красный чепчик Red Devil Beanie, выполненный из пуха норки. В социальных сетях Билли опубликовала селфи, на котором она позирует в шапке “с рожками”.
На снимке исполнительница позирует без макияжа и каких-либо аксессуаров. Известно, что Айлиш не единственная, кому приглянулся российский бренд. Не так давно Джулия Фокс появилась в похожей шапке-балаклаве, а Настя Ивлеева и вовсе носит аксессуар с прошлой весны.
Публикация певицы набрала более пяти миллионов лайков и восхитила ее подписчиков. Под постом пользователи оставили множество положительных отзывов и комментариев:
Красотка.
Самая лучшая.
Больше не пропадай, мы скучали.
Ранее Билли Айлиш снялась для первой в истории Vogue видеообложки. В новом интервью исполнительница откровенно рассказала журналу о трудностях с восприятием собственной внешности.
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