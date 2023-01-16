Билли Айлиш примерила трендовый головной убор российского дизайнера

Американская певица Билли Айлиш примерила аксессуар российского дизайнера и звездного стилиста Ксюши Смо. 21-летняя поп-исполнительница выбрала красный чепчик Red Devil Beanie, выполненный из пуха норки. В социальных сетях Билли опубликовала селфи, на котором она позирует в шапке “с рожками”.

На снимке исполнительница позирует без макияжа и каких-либо аксессуаров. Известно, что Айлиш не единственная, кому приглянулся российский бренд. Не так давно Джулия Фокс появилась в похожей шапке-балаклаве, а Настя Ивлеева и вовсе носит аксессуар с прошлой весны.

Публикация певицы набрала более пяти миллионов лайков и восхитила ее подписчиков. Под постом пользователи оставили множество положительных отзывов и комментариев:

Красотка.

Самая лучшая.

Больше не пропадай, мы скучали.

Ранее Билли Айлиш снялась для первой в истории Vogue видеообложки. В новом интервью исполнительница откровенно рассказала журналу о трудностях с восприятием собственной внешности.