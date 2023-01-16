Independent – онлайн-уроки и классы в стиле COVID — британское правительство готовится к забастовкам учителей

В понедельник крупнейшие профсоюзы учителей в Англии обнародуют результаты голосований по забастовкам, рассчитывая на положительный исход, который позволит начать бастовать уже 30 января, пишет The Independent. В связи с этим британскому правительству приходится в срочном порядке решать вопрос о том, как не допустить полной остановки обучения школьников.



АР

Британское правительство разрабатывает планы действий на случай возможных забастовок учителей по всей Англии, так как в понедельник два основных профсоюза учителей Великобритании — Национальный союз образования (NEU) и Национальная ассоциация директоров школ (NAHT) — обнародуют результаты голосований по забастовкам.

Как пишет The Independent, если члены профсоюзов проголосовали в пользу проведения забастовок, в школы вернутся онлайн-уроки и «классы в стиле COVID». В правительстве также надеются, что школы смогут объединиться для совместного использования ресурсов, то естьэ ученикам, вероятно, придётся ездить на уроки в разные учебные заведения.

В NEU отметили, что уверены в том, что учителя поддержат предложения по забастовкам. Они полагают, что первая из них может начаться уже 30 января.

На встрече на прошлой неделе министр образования Джиллиан Киган предупредила профсоюзы, что «ставки ещё никогда не были такими высокими» в отношении забастовок, так как они затронут детей, чьё образование уже пострадало от пандемии коронавируса.

Уполномоченный по правам ребенка Рейчел де Соуза предупредила, что забастовки подвергнут риску уязвимых учеников, и раскритиковала учителей за их планирование. «Сейчас, когда мы столкнулись с перспективой забастовок учителей в Англии, я, как никогда, убеждена, что это неправильный ход. Это вредит результатам детей», — отметила де Соуза.

Пол Смит, глава The White Horse Federation — траста, объединяющего 31 школу, отметил, что надеется найти баланс между правом учителей на забастовки и правами и потребностями школьников, особенно наиболее уязвимых.

По его словам, в случае проведения забастовок его организация введёт меры, подобные тем, которые были во время пандемии коронавируса. «Чтобы у наиболее уязвимых учеников и учеников из семей, работающих в важнейших сферах услуг, было безопасное и тёплое место, куда они смогут прийти во время любой забастовки», — добавил Смит. Он также пообещал обеспечить обедами всех тех, кто имеет право на бесплатное школьное питание.

Впрочем, он выразил надежду на то, что министры и профсоюзы всё же найдут решение для предотвращения забастовки. «Последнее, что должны пережить наши ученики, — ещё больше дней без школы», — отметил Смит.

Глава Turner Schools, академического фонда, объединяющего пять школ в Фолкстоне, Шеймус Мерфи заявил, что его организация планирует обеспечить онлайн-обучение, а также очные занятия для уязвимых детей и для тех учеников, кто готовится к сдаче выпускных экзаменов.

«Школы Turner останутся открытыми для уязвимых учеников и, по возможности, будут открыты для детей из наших экзаменационных групп в 6, 11 и 13 классах. Тем ученикам, которые вынуждены оставаться дома, мы будем предоставлять онлайн-обучение через наши хорошо зарекомендовавшие себя цифровые системы», — приводит издание его слова.

При этом в правительстве хотят, чтобы школы, особенно входящие в один траст, делились ресурсами в дни забастовок. Предполагается, что на время забастовок можно будет привозить учеников из трёх-четырёх школ, расположенных в одном городе или районе, в одну. Кроме того, будут использоваться предварительно записанные онлайн-уроки. В правительстве также рассчитывают, что в это время руководители трастов и директора учебных заведений проявят «инновационный и творческий подход» к образованию.

Однако лидеры профсоюзов выразили сомнения по поводу этих планов. Глава Ассоциации руководителей школ и колледжей Джефф Бартон заявил, что если забастовка состоится, то любое решение о сохранении школы открытой должно быть основано на «оценке риска, учитывающей безопасность персонала и учащихся». Он также отметил, что, задавая ученикам домашнее задание, нужно будет учитывать «наличие персонала и нагрузку на него».

По словам Бартона, «меньше всего» стране нужны ещё большие перебои в работе, учитывая, что существует кризис в профессии, вызванный ухудшением оплаты и условий труда учителей за последние 12 лет, который и без того наносит ущерб образованию каждый день. «Вместо того чтобы пытаться ограничить последствия возможных забастовок, правительство должно устранить первопричину», — призвал он.

Как пишет The Independent, в правительстве заявили о готовности договариваться об улучшении условий и оплаты труда учителей. Там подчеркнули, что уже удовлетворили просьбу профсоюзов о выделении £2 миллиардов для школ как в следующем году, так и через год, а также предоставили учителям самую высокую зарплату за последние 30 лет.