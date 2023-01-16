 

Водолазки никогда не выходят из моды: как носить и с чем сочетать, чтобы выглядеть стильно

16.01.2023, 13:25, Разное
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Водолазка является элементом базового капсульного гардероба любой женщины. Хотя изделие на первый взгляд может показаться скучным и банальным, на самом деле с ним можно создавать стильные и современные образы. Вдохновляемся идеями, как носить водолазки, чтобы прослыть главной модницей.

С блейзерами и футболками

Для создания лука в спортивном стиле, попробуйте сочетать водолазку с футболкой оверсайз (можно даже с изображением мультяшных героев, с надписями и т.д.) и с велосипедками. Это прекрасный вариант для создания молодежного неформального образа.

Если же есть цель создать офисно-деловой лук, то нет ничего лучше сочетания облегающей водолазки и блейзера оверсайз. Вы можете использовать изделия с принтом для создания более стильного образа. Но учтите, что с рисунком должна быть одна вещь (либо блейзер, либо водолазка), а другая — быть однотонной.

С джинсами и юбками

Самое простое сочетание — это водолазка и джинсы.

Желательно, чтобы штаны были с высокой посадкой и не облегающие (например, слоучи, прямого кроя, бойфренды или мом).

Если хотите акцентировать внимание на верхе, тогда подберите красивый аксессуар в виде цепочки или ожерелья. Он однозначно преобразит ваш образ.

Вы также можете сочетать водолазки с юбками мини или миди длины. Обратите внимание на то, что в прохладную погоду уместно надевать водолазки с длинным рукавом, а в теплую погоду можно рассмотреть вариант кофты под горло без рукавов.

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В моде — не только однотонные водолазки, но также и вещи с рисунком. Например, это могут быть геометрические узоры в виде клетки, полоски и т. д. Их лучше сочетать с однотонным низом.

С платьями

Если вам нравятся яркие и несколько экстравагантные образы, тогда вы можете сочетать платья с водолазками. Например, надеть облегающую кофту под горло с летним сарафаном на бретелях или с платьем-сорочкой из атласной ткани. Такой вариант наверняка придется по душе любительницам многослойности.

Еще одна креативная идея — это сочетать однотонную теплую водолазку с легким платьем из полупрозрачной ткани. В качестве низа используйте леггинсы, шорты с колготами и т. д.

В этом году также будут в моде вязаные или трикотажные платья под горло. Они могут быть как мини, так и миди-длины, с разрезами и без. Главное условие — это высокий ворот и длинные рукава. Такие платья лучше всего смотрится с ботильонами или высокими сапогами. Они подойдут для создания женственных и элегантных образов для офиса или для выхода в свет.


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