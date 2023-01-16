Короткие стрижки для женщин за 65: лучшие тренды 2023 года, которые помогут выглядеть моложе

Ни для кого не секрет, что стрижки могут быть омолаживающими. Особенно это касается коротких причесок, которые смотрятся эффектно и стильно, а также отличаются практичностью. Рассмотрим несколько трендов нынешнего года, которые идеально подойдут представительницам прекрасного пола старшего возраста.

Многослойная стрижка

Короткая многослойная стрижка помогает визуально увеличить объем. А поскольку далеко не у каждой женщины за 65 хватает собственного объема (волосы с возрастом истончаются), это преимущество станет ключевым. К тому же укладка не займет много времени, достаточно просто помыть голову и высушить волосы привычным для вас способом.

Классическая стрижка пикси (на главном фото)

Она отличается красотой и элегантностью, легкостью в уходе и укладке. Наличие челки поможет скрыть морщинки на лбу, поэтому выбирайте длину по своему усмотрению. Форма также может быть произвольной, например с ровным срезом или асимметрией.

Градуированный боб с челкой

Очень стильная и привлекательная прическа, которая подойдет представительнице прекрасного пола любого возраста. Те, кому за 65, могут быть уверенными в том, что такая прическа станет омолаживающей.

Ее плюс — это наличие челки, способной прикрыть морщины на лбу, а также то, что такая стрижка является одной из самых удачных для всех типов волос.

Волнистая стрижка

Если вы являетесь обладательницей красивых кудрей, остановите свой выбор на этой прическе. Сегодня взъерошенные кудряшки в тренде, творческий беспорядок на голове приветствуется. А это означает, что вам не придется тратить много времени на укладку, достаточно естественного высыхания, чтобы каждый завиток оказался на своем месте.

Кудрявая прическа

То же самое можно сказать о прическе с интенсивными и густыми кудрями. Если вы являетесь обладательницей таковых, можете быть спокойны. Ваша прическа всегда будет иметь отличную форму и однозначно станет омолаживающей.

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Стрижка с “перьями”

Она снова в тренде, и для взрослых дам подходит просто идеально. Все потому, что визуально увеличивается объем, форма становится просто восхитительной, прическа практична и замечательно смотрится на седых волосах.

Классический боб с удлинением

Отличный вариант для того, чтобы под челкой скрыть морщинки на лбу, моделировать форму лица (скрыть пухлые щечки), а также отвести внимание от второго подбородка, если таковой имеется. Техника стрижки предусматривает наличие быстрой укладки, поскольку каждая прядь после просушивания ложится на свое место.

Кудрявый боб

Он также может быть с удлинением или с ровным срезом. Однако, если у вас вьющиеся волосы, прическа будет смотреться очень стильно и креативно. Оригинальная форма и простота в укладке, минимальный уход и отличный внешний вид даже в сочетании с седыми волосами (или частично седыми) делает стрижку максимально привлекательной.

Боб с асимметричной челкой

Моделирующая форму лица и очень стильная прическа является однозначно омолаживающей, поэтому подойдет представительницам старшего поколения. Плюс также состоит в том, что прическа выглядит пышной, поскольку визуально добавляется объем.