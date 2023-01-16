Мнение: Обнуление FESCO

В ночь с 10 на 11 января Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в доход государства 32,5 % акций компании FESCO, принадлежащих Зиявудину Магомедову. Но эти акции уже изъяты «в доход государства» по приговору Мещанского районного суда Москвы, вынесенного 1 декабря прошлого года. По которому основателя группы «Сумма» приговорили к 19 годам колонии строго режима и конфосковали его акции FESCO.

Чего ради понадобилось повторное изъятие акций? И как можно изъять уже изъятое?

По решению Хамовнического суда акции FESCO изъяты еще у четырнадцати владельцев. В том числе акции, оформленные на Михаила Рабиновичеа (26,5%), и Андрея Северилова (23,8%).

Рабинович и Северилов стали акционерами FESCO по итогам событий, которые «лефортовский узник» Зиявудин Магомедов еще осенью 2018 года назвал рейдерской атакой на FESCO.

Магомедов не смирился. Его представители инициировали судебные разбирательства в Высоком суде Лондона и в Международном арбитраже. Ключевое требование этих исков – признать незаконными и отменить сделки по продаже акций компании FESCO за спиной Зиявудина Магомедова. Потому что именно у него было первоочередное право выкупа акций FESCO.

Судебные процессы в Высоком суде Лондона и в Международном арбитраже, видимо встревожили кукловодов рейдерской атаки на FESCO. Возможно, что именно поэтому и было принято решение инициировать иск об обращении в доход государства всех акций FESCO. В том числе и акций, приобретенных Рабиновичем и Севериловым. Хотя эти сделки были закрыты относительно недавно.

Проигнорировать решения Высокого суда Лондона и Мждународного арбитража, если они буду в пользу Зиявудина Магомдова, Россия не сможет. Потому что FESCO международная компания, работающая по всему миру. И могу начаться аресты судов компании в иностранных портах.

Подробности о роли FESCO в уголовном преследовании братьев Магомедовых – в программе «Принуждение к FESCO».

Об «анатомии» уголовного дела в отношении братьев Магомедовых – в программе «Крапленый джокер».

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