 

Песков: Не могу сказать, читал ли Путин статью Медведчука, но она широко расходится

16.01.2023, 13:05, Новости дня
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В данный момент неизвестно, ознакомился ли российский лидер Владимир Путин со статьей депутата украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, но она широко распространяется и вызывает большой интерес, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пока остается неизвестным отношение Путина к опубликованной в российских СМИ статье Медведчука. Также пресс-секретарь не стал раскрывать, общался ли глава государства с депутатом украинской партии ОПЗЖ после его освобождения и где сейчас находится бывший украинский депутат, передает РИА «Новости».

В статье Медведчук рассказал, что ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простым жителям Украины «военный триумф Зеленского не важнее своих жизней и разрушенных домов».

Ранее верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака.

На Украине идет политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета партии ОПЗЖ. В конце сентября Медведчук покинул Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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