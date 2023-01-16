 

Песков о возможных поставках британских танков Киеву: Они будут гореть

16.01.2023, 13:05, Новости дня
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Танки Challenger 2, которые Британия намерена поставить Украине, будут гореть, как и все остальные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться, а ее цели будут достигнуты, передает РИА «Новости».

Напомним, Британия собирается передать Украине танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS-90 и, вероятно, вертолеты Apache. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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