Песков о возможных поставках британских танков Киеву: Они будут гореть

Танки Challenger 2, которые Британия намерена поставить Украине, будут гореть, как и все остальные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться, а ее цели будут достигнуты, передает РИА «Новости».

Напомним, Британия собирается передать Украине танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS-90 и, вероятно, вертолеты Apache. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.

—