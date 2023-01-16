 

В Сочи больше всего квартир-студий

16.01.2023, 12:58, Разное
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В крупнейших российских городах растет доля квартир-студий в новостройках, особенно это актуально для курортных локаций.

Так, в Сочи доля квартир-студий в новостройках по итогам 2022 года составила 54%. Значительную часть локального первичного рынка составляют комплексы с апартаментами (41 проект из 77), по организации напоминающие отели. Для таких комплексов квартиры-студии являются типичным форматом.

Второе место по доле квартир-студий в первичном предложении – 23% – занимают Анапа и Ленинградская область. На третьем месте оказался Санкт-Петербург с показателем 22%.

В Москве доля студий за год выросла до 20%, в новостройках Московской области – до 17%. Среди столичных районов внутри МКАД больше всего студий представлено в Очаково-Матвеевском, где каждая десятая квартира относится к данному формату. Здесь же зафиксированы минимальные цены на эти лоты – от 4,3 млн рублей. Далее следуют районы Нижегородский и Солнцевский (5-6% от всех лотов).

Наибольшей популярностью студии пользуются в крупных городах и их пригородах, где значительную долю покупателей составляют приезжие из других регионов с ограниченным бюджетом.


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