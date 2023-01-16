Беременная Орлова заговорила о рукоприкладстве со стороны мужа: Руки распускает

Как уже писали Дни.ру, Ольга Орлова очень грамотно использует свою медийность. Социальные сети с большим количеством подписчиков помогают ей эффективно делиться своим жизненным опытом, позволяя ему достигнуть глаз и ушей широкой аудитории.

Телеведущая регулярно отвечает на вопросы своих подписчиц, дает им советы, пусть даже, увы, темы, с которыми приходится столкнуться беременной Ольге Орловой и не всегда приятны. Как сегодняшняя, например.

Одна из фолловеров будущей матери поделилась страшной картиной о домашнем насилии, с которым вынуждена регулярно сталкиваться.

“Каждый день после работы выпивает, еще и руки распускает. В последний раз беременную избил. Что делать?”, – бросилась к умудренной опытом телеведущей пострадавшая женщина.

Откликнувшись на такой крик души, Орлова заговорила о рукоприкладстве со стороны мужа: посоветовала снять побои, написать заявление в полицию, а после этого сменить замки на дверях в квартиру.

“Развестись”, – прозвучал финальный аккорд, который, на взгляд Ольги Орловой

, впредь убережет ее подписчицу от тяжелой руки агрессора мужа.

Многие бы выразили солидарность с точкой зрения 45-летней Ольги Орловой, ведь огромное количество женщин ежегодно становятся жертвами домашнего насилия. К сожалению, как пишет издание Forbes, установить точное количество жертв не предоставляется возможным из-за того, что МВД и Росстат не торопятся публиковать официальные данные.