Мнение: О циничных подставах «своих»… Украинцы, вы точно подписывались на это?

Когда шелуха вдохновляющих лозунгов опадает, проступает настоящая, подлинная правда — жёсткая, как сталь, и острая, как шило. И — как шило в мешке — её не утаить.

Так случилось и в этот раз.

Но вообще-то вскрывшаяся #правда никак не укладывается в голове нормального человека. Ведь до такого не додумался ни один «кровавый диктатор». Но допёр демократически избранный президент.

Который сумел превратить свою страну в полигон для испытаний различных образцов западных вооружений и боевой техники. А также в пространство для отработки новых концепций ведения войн XXI века. Что уже, в общем, и не скрывается.

Запад может тестировать на Украине своё вооружение, заявил в октябре прошлого года министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, поставки вооружений для ВСУ позволяют западным странам проверить их в условиях боевых действий, и такая ситуация похожа на соревнование в эффективности между ними. Об этом украинский министр обороны сообщил в интервью Politico. Кажется, про такое он сказал тогда уже не в первый раз.

Циничные слова? Нет, не только. Как говорится, «сказано — сделано». И это — реальная подстава.

На CNN вышел большой материал, который так и называется: «Как #Украина стала “лабораторией” западного оружия и боевых инноваций». И далее, по тексту повторяется: «как официальные лица [США], так и независимые аналитики говорят, что Украина стала настоящей боевой лабораторией для тестирования дешёвых, но эффективные решений». Более того, нынешний вооружённый конфликт предоставил Соединённым Штатам и их союзникам редкую возможность изучить, как их собственные системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании, и какие боеприпасы могут быть использованы для победы в современной войне. Оперативные офицеры Пентагона и другие военные эксперты также отслеживают, насколько успешно #Россия использовала дешёвые одноразовые беспилотники, которые взрываются при ударе, чтобы уничтожать украинскую энергосистему.

Украина — «идеальная оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этих вооружений прежде никогда не использовалось в военных конфликтах между двумя промышленно развитыми странами, — сказал CNN один источник, контактирующий с западной разведслужбой. — Это боевые испытания в реальном мире». По их результатам, например, оказалось, что некоторые высококлассные системы, переданные украинцам, такие как беспилотник Switchblade 300 и ракеты, предназначенные для поражения радарных систем противника, оказались менее эффективными на поле боя, чем предполагалось. При этом этом CNN ссылается на слова негазванного американского офицера по военным операциям, якобы знакомого с ситуацией на поле боя, а также на результаты недавнего исследования одного британского аналитического центра.

Но не только военные собирают данные. Американские оборонные концерны также обратили внимание на новую возможность изучить и продать свои системы. В частности, BAE Systems уже объявила, что успехи России с применением беспилотников-камикадзе повлияли на то, как они проектируют новую боевую бронированную машину для армии. Так, пришлось добавить больше брони для защиты солдат от атак сверху. И другие подрядчики Минобороны #США стремились испытать свои системы и решения в ходе нынешнего конфликта. Некоторые из их поставок Киеву, такие как разведывательные БПЛА компании Hexagon, не входили в официальные пакеты американской военной помощи.

Тут можно заметить, что оружие, обкатанное в боях, на внешних рынках ценится выше, чем испытанное только на учениях и полигонах. Так что интерес «оружейных баронов» более чем понятен. Ну а в Пентагоне заявляют, что опыт этого конфликта, чем бы он ни закончился, является бесценным и будет «изучаться в течение многих лет».

При этом во всей пространной статье CNN нет ни слова о цене продолжения российско-украинского конфликта, ставшего «золотой жилой» для американского ВПК, ни выражений соболезнования тем, кто становятся жертвами его затягивания. Одни лишь восторги по поводу того, какой уникальной лабораторией является поле боя двух стран-соседей и какую бесценную информацию это военное противостояние позволяет собрать. К людям же, русским и украинцам, военным и мирным, отношение, похоже, как к фанерным мишеням на полигоне. «Расходный материал», не более…

Впрочем, ничего нового. Хиросима и Нагасаки были для американских военных тоже не более, чем площадкой для испытания инновационной бомбы. А о гибели мирных жителей тогдашний президент США Гарри Трумэн высказался с откровенностью на грани цинизма: «Единственный язык, который они понимают — это язык бомбёжек. Когда приходится иметь дело с животным, приходится обращаться с ним как с животным».

Теперь история повторяется? И, в отличие от расхожей фразы, опять как трагедия, а вовсе не как фарс?

—