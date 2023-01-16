 

Мнение: Трагедия интелей в России

16.01.2023, 12:40, Разное
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Вот еще одна хорошая мысль, где-то мной недавно подсмотренная (наверно, как всегда, у Толкователя). Про нашу бедовую интеллигенцию. Мысль такая: интеллигенция в России сама по себе, понятно, ни на что не в состоянии повлиять, и поэтому постоянно в поисках союзников. Часть ее традиционно пытается обращаться к нижнему податному сословию (и тогда это называется народничество), часть – к властям (и тогда это называется охранительство), но важно, что в обоих случаях она остается чуждой и непонятной тем и другим, и сталкивается с настороженностью, подозрением и пренебрежением.

По идее, интеллигенции надо бы обратиться к своему наиболее естественному союзнику (по опыту других государств) – к буржуазии, т.е. предпринимателям. Но буржуазии в России или нет вообще, или она находится в настолько забитом и затравленном состоянии, что всякое обращение к ней заведомо бессмысленно.

Занятно, что у этого тезиса есть своего рода лингвистическое основание: в русском языке есть слово для союза интеллигенции с народом, есть слово для союза её с властями… а для союза интелей с буржуями отсутствует даже обозначение. То есть – нет даже понятия об этом.

Источник: Размышления вольного социолога


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