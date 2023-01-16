Эксперт считает, что экспорт российского газа в дальние страны может снизиться

По мнению Сергея Колобанова (замдиректора Центра экономики топливно-энергетического комплекса ЦИК), поставки российского газа в страны дальнего зарубежья могут упасть на 30% и не превысить 70 миллиардов кубометров в 2023 году. Об этом говорится в его комментарии РИА Новости.

Экспорт “Газпрома” в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 млрд кубометров газа. Это на 45,5% (84,2 млрд кубометров) меньше, чем в 2021 году. В прошлом году были прекращены поставки в Европу по основному маршруту – “Северный поток” – и балансирующему маршруту Ямал-Европа – Ямал-Европа. Однако они увеличились в Азию через “Силу Сибири” – в Китай. Сейчас российские газопроводы поставляют газ в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины. Он также проходит через Турцию, где транспортируется по “Голубому потоку” или “Турецкому потоку”. Колобанов прогнозирует, что общий объем экспорта трубопроводного газа в дальние страны в 2023 году составит менее 70 миллиардов кубометров.

Эксперт отмечает, что РФ не публиковала соответствующую статистику по таможне с момента начала военной спецоперации. Аналитик заявил, что предполагаемый экспорт трубопроводного газа в Европу Россией с 2022 года составил бы 64 миллиарда кубометров. Объем Турции составил 13 миллиардов кубометров. Объем Китая – 16 миллиардов кубометров. По мнению Сергея Колобанова, объем трубопроводных поставок российского газа в Европу в 2023 году едва превысит 30 млрд. кубометров. Это при условии сохранения нынешнего транзита через Украину, а также увеличения загрузочной способности “Турецкого потока”. Не стоит рассчитывать на восстановление “Северного потока” в этом году или запуск “Северного потока-2” по политическим причинам.

Александр Новак, заместитель премьер-министра России, заявил в конце прошлого года, что Азия будет основным маршрутом поставок российского газа. По его словам, диверсификация поставок будет происходить, в частности, за счет СПГ и трубопроводов в Китай. Алексей Миллер, глава “Газпрома”, заявил, что в ближайшие двадцать лет мировое потребление газа увеличится на 20%. Однако 40% роста потребления природного газа Китаем составит 40% мирового роста.