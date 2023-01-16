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16.01.2023, 12:31, Разное
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В ближайшие годы почти 4 миллиарда рублей пойдет на создание цифровой экосистемы Северного морского пути, которая объединит все электронные сервисы, доступные для работников логистической отрасли, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правила субсидирования цифровой экосистемы Севморпути утверждены правительством. “Правительство приняло дополнительные меры, чтобы сделать возможной круглогодичную навигацию в Арктике”. Мишустин заявил, что федеральный бюджет составляет почти 4 миллиарда рублей на текущий и будущий годы.

По его словам, создание “ледового навигатора”, который будет предоставлять актуальную информацию о погодных условиях и местонахождении судов, загруженности портов, логистических услугах, включая выдачу разрешений на проход судов, мониторинг, диспетчеризацию и управление флотом, станет возможным. К середине 2025 года разработка этой программы будет завершена.

Премьер-министр также сообщил, что кабинет министров выделит более 3,5 миллиардов рублей на расширение водной поверхности порта “Северный залив” в пределах Енисейского лимана. Часть этих средств пойдет на создание мер безопасности в морских акваториях, что позволит судам перевозить более 120 000 тонн грузов.

По мнению Кабинета министров, это позволит увеличить грузоперевозки по СМП на 80 миллионов тонн в год к 2024 году.


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