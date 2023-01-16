Достигнуты рекордные результаты в поставках газа по газопроводу “Сила Сибири” из России в Китай

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, поставки газа между Россией и Китаем по газопроводу “Сила Сибири” в 2022 году достигнут беспрецедентного уровня в 15,5 миллиарда кубометров.

По “Силе Сибири” в Китай отправлено больше судов. О рекордных 15,5 млрд. кубометров газа Новак заявил на заседании правительства.

Газпром и CNPC заключили двустороннее долгосрочное соглашение о купле-продаже газа. В конце 2019 года были осуществлены первые поставки газа в Китай по газопроводу “Сила Сибири”. В 2020 году они достигли 4,1 млрд кубометров, а в следующем году увеличились в два с половиной раза – до 10,4 млн кубометров. Ожидается, что ежегодный объем поставок будет увеличиваться с каждым годом, пока к 2025 году не достигнет 38 миллиардов кубометров в год.

С развитием китайского вектора также связаны два перспективных маршрута: через Монголию и Дальний Восток. По первому маршруту, который будет поставлять 10 миллиардов кубометров воды в год в год, уже заключен контракт; в настоящее время изучается возможность поставки 50 миллиардов кубометров.