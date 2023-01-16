 

В сети появился первый кадр из байопика про Эми Уайнхаус

16.01.2023, 12:20, Разное
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В сети был опубликован первый кадр из предстоящего биографического фильма “Back to Black” о культовой певице Эми Уайнхаус. На снимке в образе исполнительницы, скончавшейся в июле 2011 года, появилась британская актриса Мариса Абела. Прежде она снималась в сериале HBO “Индустрия”. Стилисты и гримеры постарались над перевоплощением Абелы: на фото можно увидеть фирменную прическу и макияж артистки.

Режиссером фильма стал Сэм Тейлор-Джонсон, наиболее известный по работам “50 оттенков серого” и “Стать Джоном Ленноном”. Сценарий к последнему написал Мэтт Гринхал, который также стал автором сценария “Back to Black”. По информации Variety, “Back to Black” покажет “яркие годы жизни Эми Уайнхаус в Лондоне в начале нулевых и ее напряженный путь к славе”. 

Название байопика отсылает к одноименному синглу певицы. Известно, что работа над картиной продолжается уже несколько лет. Ее выпустит кинокомпания StudioCanal. Производство фильма начнется 16 января в Лондоне. Продюсерами проекта выступят Элисон Оуэн, Дебра Хейуорд и Трейси Сиуорд.

Кадр из клипа “Back to Black”

Исполнительница главной роли Мариса Абела – 26-летняя британская актриса с еврейскими и мальтийско-арабскими корнями. Опыт в кино у нее пока не очень большой, но любопытный. Она наиболее известна по драматическому сериалу “Индустрия”, раскрывающему циничный мир инвестиционных банков. В 2022 году актриса снялась в триллере “Шпион, которого не было”, а в 2023-м должна состояться премьера еще одного фильма с Абелой – романтической комедии Греты Гервиг “Барби” с Марго Робби и Райаном Гослингом.

Напомним, в 2015 году прокат выходила другая документалка о жизни певицы – фильм “Эми”. Премьера этой картины вызвала рукоплескания критиков и возмущение ее отца. Историю Эми можно прочитать в специальном материале HELLO!.

Кадр из фильма “Эми”Кадр из фильма “Эми”


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