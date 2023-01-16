Как выглядит Кейли Куоко на втором триместре беременности — новые фото с церемонии Critic’s Choice Awards

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 28-я церемония вручения премии Critic’s Choice Awards, которую посетили яркие звезды кино и телевидения. Среди гостей засветились и будущие родители — актеры Кейли Куоко и Том Пельфри. Кстати, в этом году Куоко, беременная первенцем, удостоилась номинации в категории “Лучшая комедийная актриса”.

На ковровой дорожке актриса появилась в кутюрном бархатом платье Dior с перфорацией в области декольте. Вечерний образ элегантно подчеркнул растущий живот Кейли.

На прошлой неделе Кейли и Том организовали грандиозную вечеринку baby shower, посвященную будущей дочери. Разумеется, о мероприятии актеры отчитались фотографиями в своих социальных сетях. Напомним, что о первой беременности Кейли Куоко стало известно в начале октября 2022-го.

Кейли Куоко и звезда сериала “Банши” Том Пельфри вместе с начала мая. Актеры официально подтвердили свои отношения, опубликовав одинаковые сентиментальные посты. А уже в сентябре они впервые появились вместе на ковровой дорожке в качестве пары. До Тома Пельфри Куоко на протяжении трех лет была замужем за миллиардером Кларком Куком. Актриса подала на развод в сентябре 2021 года.