Берпи и прыжки на ящик: упражнения для женщин, которые не помогут похудеть

Для похудения нужно придерживаться дефицита калорий, а также регулярно делать подходящие спортивные упражнения. Можно выделить несколько упражнений для женщин, которые являются наименее эффективными для избавления от лишнего веса. Они позволяют за небольшой период времени сжигать много калорий. Секрет похудения заключается в поддержании активного и здорового образа жизни. Поэтому нужно выбрать высокобелковую диету, содержащую много постного мяса и овощей. Дополнительно важно сочетать кардиотренировки с силовыми упражнениями. Но специалисты рекомендуют женщинам избегать некоторых упражнений, которые не являются эффективными для похудения, поэтому на них нецелесообразно тратить много времени.

Берпи (бурпи)

Берпи – это плиометрические упражнения, в которых комбинируются прыжки с отжиманием и планкой. Во время работы задействуются почти все мышцы тела, а также поднимается пульс, что позволяет сжигать много калорий. Но спортсмены утверждают, что берпи не нацелено на похудение. Новичкам крайне сложно правильно выполнять прыжки, отжимания и планку. Если регулярно пользоваться берпи, то это позволяет эффективно наращивать мышечную массу при употреблении в пищу большого количества белка.

Прыжки на степе или ящике

Многие девушки уверены, что для похудения нужно не только много двигаться и снижать калорийность питания, но и даже прыгать на степе или ящике. Но это упражнение не подходит для людей с большим лишним весом или больными коленями. Обычно оно выбирается спортсменами, которые желают повысить свою выносливость и силу, а также укрепить мышцы ног. Такие прыжки требуют хорошей координации движения для достижения высокой эффективности, но новичкам сложно правильно выполнять все действия, поэтому нередко неправильные прыжки становятся причиной получения травм или иных негативных последствий для здоровья женщины. Поэтому для сброса лишнего веса целесообразно выбрать более простые и эффективные упражнения.

Упражнения для бедер на тренажере

Профессионалы рекомендуют пользоваться ими только в начале тренировки, а не применять их в качестве основного упражнения для устранения лишнего веса. Многие женщины предпочитают тренировать свои бедра на тренажере в надежде привести в тонус внутреннюю и внешнюю поверхность бедер. При выполнении этого упражнения действительно появляется чувство жжения и натяжения в разных частях бедер. Но оно считается менее эффективным по сравнению с выпадами или приседаниями.

Если вам нравится это упражнение на тренажере, то вы можете пользоваться им во время своих тренировок, но желательно применять его только в качестве разминки, а не основного упражнения.

Качание пресса

Данное упражнение заключается в том, чтобы из положения лежа поднимать верхнюю часть тела, задерживаясь немного на самом верху. Оно не позволяет сбросить лишний вес, поскольку направлено только на прокачку мышц пресса. Если его выполнять неправильно, то это вовсе может стать причиной негативных последствий для состояния здоровья женщины. Многие новички качают пресс неправильно, поскольку сутулятся и сильно напрягают шею. Они напрягают мышцы бедер, а не живота. Поэтому такое упражнение считается не слишком эффективным как для прокачки брюшного пресса, так и для избавления от лишнего веса. Поэтому если девушка хочет похудеть, то ей лучше всего сосредоточиться на устойчивых движениях или кардиотренировках.

Таким образом, существует несколько упражнений, которые считаются не слишком эффективными для похудения. Они позволяют нарастить мышечную массу и держать тело в тонусе, но если нужно избавиться от лишнего веса, то желательно сосредоточиться на более правильных, простых и эффективных движениях, которые будут безопасными для новичков.