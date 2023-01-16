 

Высокие сапоги и джинсы: как их миксовать, чтобы составить действительно гармоничный образ

16.01.2023, 12:00, Разное
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Сапоги (как ботфорты, так и ботильоны до щиколотки или чуть выше) в 2023 году на пике моды. Их можно сочетать не только с юбками и платьями, но также с джинсами и с брюками. Вдохновляемся идеями по созданию стильных женственных образов на разные случаи жизни.

С палаццо

Широкие джинсы клеш — микротренд текущего года. С их помощью не составит труда создать неформальный непринужденный образ в повседневном стиле. Сочетайте палаццо с сапогами, но не заправляйте джинсы в обувь. Отдайте предпочтение остроносым сапогам, чтобы лук получился более элегантным. Дополните образ свитером и блейзером оверсайз.

Со светлыми джинсами и свитером

Сделайте ставку на монохромный лук, и не пожалеете. Комбинировать одежду одного цвета в текущем сезоне — это то, что приветствуется стилистами. Сочетайте светлые джинсы прямого кроя и свитер молочного оттенка (чуть оверсайз). Дополните образ бежевыми сапогами из замши, чтобы добавить нотку гламура. У вас получится наряд, который подходит и для встреч с друзьями, и для работы и офиса.

Казаки и джинсы

Казаки – это разновидность ботильонов. Основные характеристики: острые носы, широкое голенище, высота до середины икроножной мышцы. В любом образе они становятся акцентной деталью, поэтому их не следует прятать под джинсами. Наденьте джинсы прямого кроя и заправьте их в сапоги. Дополните образ трикотажной футболкой и пиджаком.

Высокие сапоги и скинни

Высокие, элегантные, остроносые сапоги на каблуках — прекрасный инструмент для того, чтобы казаться выше и стройнее. Чтобы создать иллюзию бесконечных ног, подберите обувь в тон к джинсам. Например, чтобы и то, и другое было черного цвета. Либо можно сочетать черные сапоги с темно-серыми джинсами.

Со слоучами

Слоучи — модные в этом году джинсы. Их особенность заключается в том, что они свободные в бедрах, но сужаются книзу. Благодаря этому их удобно заправлять в сапоги. Сочетайте слоучи с высокими сапогами. Дополните образ пальто миди-длины, и у вас получится прекрасный офисно-деловой лук стильной и уверенной бизнесвумен.

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С укороченными джинсами

Сапоги можно и нужно носить с укороченными джинсами. Помните только о соблюдении одного правила: не должно быть видно полоску кожи там, где заканчивается обувь и начинаются штаны.

Если у вас длинные джинсы, то вы можете сделать отвороты внизу, чтобы открыть сапоги. При желании создать непринужденный лук в повседневном стиле, в качестве верха подберите свитер оверсайз и длинный широкий шарф.

С бермудами

Так называются достаточно широкие и просторные шорты. Их тоже можно сочетать с высокими сапогами в случае, если вы хотите показать окружающим стройные ножки. Правда, такой наряд больше подойдет для неформальной обстановки, а не для офиса и деловых встреч.

Резиновые сапоги и легинсы

Резиновые сапоги вошли в моду в прошлом году и в этом по-прежнему являются актуальными. Вы можете выбрать обувь любого цвета, в том числе и неонового оттенка, если речь идет о создании лука в стиле кэжуал. Для работы и офиса больше подойдет обувь нейтральных неброских оттенков.

Сочетайте резиновые сапоги с облегающими легинсами. Благодаря такому наряду вы будете выглядеть выше и стройнее (особенно если подберете обувь и штаны одного цвета).

С джинсами карго

Это достаточно свободные джинсы с накладными карманами. Их можно сочетать с элегантными сапогами на каблуках или на шпильках, тогда будет стильный контраст между женственностью и брутальностью. В качестве верха подойдет рубашка на пуговицах. Стильное решение — это сочетать верх из атласа (кофта) и низ из денима (джинсы карго). Обувь пусть будет изготовлена из качественной экокожи или натуральной кожи на ваше усмотрение. Оба варианта вполне приемлемы.


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