Более 700 жалоб на протекающие кровли оставили петербуржцы на портале Смольного на фоне оттепели

На фоне продолжающейся оттепели жители Северной столицы завалили городской портал «Наш Санкт-Петербург» жалобами на поврежденные кровли в жилых домах и протечки в квартирах, а также в парадных. На протяжении нескольких лет подряд местные власти не могут решить эту проблему, ставшую уже системной. В связи с бездействием Смольного даже после небольших дождей и во время температурных «качелей» зимой многие горожане регулярно сталкиваются с сыростью и опасной для здоровья плесенью.

По состоянию на сегодняшний день на портале «Наш Санкт-Петербург» насчитывается свыше 700 нерассмотренных обращений касательно поврежденных протекающих крыш. Многие граждане далеко не первый раз жалуются на капающую с потолка воду в своих квартирах, а также мокрые стены в парадных домов. Причем интерактивная карта сервиса показывает, что наиболее остро данная проблема обстоит в центральных районах и на юге «культурной столицы». Несмотря на многочисленные заявки, в администрации губернатора города Александра Беглова не торопятся решать этот вопрос, беспокоящий тысячи горожан.

«Вечером я пришла домой и обнаружила сырую стену и обвисший натяжной потолок, и обвисший лист обоев и уже под ним плесень!!! 15 ноября 2022 года на улице шел дождь и об этой проблеме я писала ранее. На улице зима, снег и стоило ожидать что он растает. Он растаял и потек в квартиру!!!!», — написала в обращении на портале Смольного Светлана М., проживающая в доме № 16/5, литера А, по улице Черняховского в Центральном районе Петербурга.

На приложенных петербурженкой фотографиях к заявке отчетливо видны последствия протекания — из-за сырости на стенах и потолке уже начала разрастаться плесень. Для ее устранения потребуется немало усилий, но прежде всего коммунальщики должны отремонтировать аварийную крышу.

«После оттепели, дождя видны следы протекания кровли», — сообщил Даниил З., проживающий в доме № 281, литера А, по Приморскому шоссе в Курортном районе города.

«Течет кровля. В квартире протечка вышла через розетку», — пожаловалась жительница дома № 42, корпус 3, литера А, на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе. По словам Натальи П., управляющая компания уже четыре года не может справиться с проблемой и отремонтировать крышу. На фотографиях, опубликованных петербурженкой на портале, также видна черная плесень.

На аналогичную проблему пожаловалась накануне, 15 января, жительница муниципального округа № 54 в составе Невского района Санкт-Петербурга. Она отметила, что несколько лет подряд вынуждена жить в условиях сырости.

«Не первый год протекает кровля вдоль водосточной трубы», — написала в обращении Алена Е.

«Сложно понять, за что ежемесячно собирает деньги на текущий ремонт “Жилкомсервис №4 Приморского района” с таким состоянием МОПов. При сильных дождях и отепели на последнем 12 этаже регулярно случаются протечки на потолке. Летом во время ливня даже вытекло из стены. Обращения в аварийную “по горячим следам” приводят только к осмотру и обещаниям довести о проблеме до ответственных», — говорится в обращении Ивана Х. на портале «Наш Санкт-Петербург».

Петербуржец Алексей Д. рассказал, что на его предыдущее обращение № 4776005 по поводу протекающей кровли представители администрации губернатора Беглова ответили банальной отпиской, указав что проблема якобы была устранена. Но вместо ремонта крыши была выполнена разве что уборка снега и наледи на ней, но никакого ремонта никто не делал.

«В ответе указано, что устранены повреждения кровли, тогда как жилкомсервисом был просто сброшен лед с крыши. Никаких работ по ремонту кровли не производилось. На странице обращения 4776005 у меня отсутствует возможность выразить свое несогласие с ответом. Прошу принять меры по ремонту кровли для того, чтобы протечки не повторялись в будущем», — призвал житель дома № 4, литера А, по улице Чехова в Центральном районе Северной столицы.

Это лишь небольшая часть из более чем 700 необработанных обращений горожан на портале «Наш Санкт-Петербург» по поводу повреждений кровли. Но далеко не по всем перечисленным проблемам будут произведены ремонтные работы в ближайшей перспективе. Это по большей части обусловлено неудовлетворительной работой подведомственного Смольному «Фонда капитального ремонта» (ФКР), систематически не справляющегося со своими обязанностями.

Ранее СМИ неоднократно обращали внимание на тот факт, что сотрудники управляющих компаний во время расчистки кровли жилых домов от снега и наледи использовали подручные инструменты, повреждая кровлю и фасады зданий.