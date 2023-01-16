Reuters заявила о поставках российской нефти в Азию китайскими супертанкерами

Как минимум четыре китайских супертанкера начали осуществлять поставку российской нефти Urals в Китай после того, как страны G7 и ЕС согласовали потолок цен на энергоресурсы из России, информирует Reuters.

Согласно данным источников издания, пять поставок были спланированы на период с 22 декабря по январь. При этом Китай продолжил покупать нефть из РФ со скидкой, а еще одно судно направилось в Индию, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Как отметил один из руководителей китайской фирмы, торговля Urals по существу является законной, так как цены на нефть этой марки намного ниже установленного ценового предела.

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны G7 и представителей Евросоюза еще больше понизить принятый потолок цен на нефть из России.

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