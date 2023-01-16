УНМ: Украинские боевики оставили оружие и боеприпасы, в панике убегая из Соледара

Украинские военные оборудовали окопы у многоквартирных домов в Соледаре, при этом там могли находиться мирные жители. Видео из освобожденного города опубликовала пресс-служба народной милици(НМ) ДНР.

В видеоматериале НМ ДНР говорится, что по всему Соледару можно видеть тела боевиков ВФУ, уничтоженную технику, боеприпасы и оружие которое украинские военные побросали, убегая в панике из города, передает ДАН.

Попавшие на кадры здания изрешечены обстрелами, в нескольких метрах от многоквартирных домов располагались окопы украинских боевиков.

Как рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер», штурмовые отряды которой освобождали Соледар, украинским боевикам все-равно, есть эти мирные жители или нет, они не думают о своих людях, эти люди для них не свои.

Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.

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