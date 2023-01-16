Победа будет за нами: SHAMAN спел в освобожденных от нацистов Мариуполе и Луганске

SHAMAN в рамках тура дал благотворительные концерты в Новороссии и на Донбассе. В Мариуполе и Луганске публика приняла его горячо, устроив овацию и вызывав “на бис” несколько раз.

SHAMAN исполнил любимые

миллионами россиян песни, включая хиты “Встанем”, “Я русский”

и, конечно же, гимн России в авторской аранжировке. Их звучание, по мнению

музыканта, наполнилось здесь особым смыслом. “Восхищен отвагой и мужеством жителей

этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые

улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших

свое право говорить “Я — русский”. И мы обязательно увидимся с ними еще!” —

пообещал певец.

По словам самого

исполнителя, выступления, которые он запланировал несколько месяцев назад,

требовали серьезной подготовки технического оснащения и решения вопросов

безопасности зрителей. “Нашей встречи я ждал долго. Знал, что меня тоже очень

ждут. И примут как родного. Потому что здесь — я дома. В России. Моя команда

приложила максимум усилий для того, чтобы концертное шоу в Мариуполе и Луганске

запомнилось всем надолго и стало ярким началом этого года”, — подчеркнул

SHAMAN.

В Мариуполе, по окончанию

программы артист более часа раздавал автографы, фотографировался с поклонниками и

записывал видеоприветы для бойцов на передовой.

А в Луганске SHAMAN вместе

со зрителями устроил уникальный творческий эксперимент. Прямо во время концерта

были записаны тысячи голосов военнослужащих, а также местных жителей, которые

войдут в студийную запись новой песни. На создание будущего хита музыканта

вдохновил гастрольный тур по Новороссии и Донбассу: “Конечно, такие поездки

меняют восприятие реальности. Одно дело следить за теленовостями, а другое —

самому петь во дворце культуры, чей фасад до сих пор хранит следы

артиллерийских обстрелов”, — заявил артист.

Помимо этого, в Луганске

SHAMAN заехал с подарками в воинскую часть, а также посетил военный клинический

госпиталь Ростова-на-Дону, где провёл творческий вечер для раненых бойцов и

медицинского персонала. Певец подарил им гитары с собственным автографом и

фирменный мерч “Я русский”.