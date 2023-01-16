 

Победа будет за нами: SHAMAN спел в освобожденных от нацистов Мариуполе и Луганске

16.01.2023, 11:37, Разное
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SHAMAN в рамках тура дал благотворительные концерты в Новороссии и на Донбассе. В Мариуполе и Луганске публика приняла его горячо, устроив овацию и вызывав “на бис” несколько раз.

SHAMAN исполнил любимые
миллионами россиян песни, включая хиты “Встанем”, “Я русский”
и, конечно же, гимн России в авторской аранжировке. Их звучание, по мнению
музыканта, наполнилось здесь особым смыслом. “Восхищен отвагой и мужеством жителей
этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые
улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших
свое право говорить “Я — русский”. И мы обязательно увидимся с ними еще!” —
пообещал певец.

По словам самого
исполнителя, выступления, которые он запланировал несколько месяцев назад,
требовали серьезной подготовки технического оснащения и решения вопросов
безопасности зрителей. “Нашей встречи я ждал долго. Знал, что меня тоже очень
ждут. И примут как родного. Потому что здесь — я дома. В России. Моя команда
приложила максимум усилий для того, чтобы концертное шоу в Мариуполе и Луганске
запомнилось всем надолго и стало ярким началом этого года”, — подчеркнул
SHAMAN.

В Мариуполе, по окончанию
программы артист более часа раздавал автографы, фотографировался с поклонниками и
записывал видеоприветы для бойцов на передовой.

А в Луганске SHAMAN вместе
со зрителями устроил уникальный творческий эксперимент. Прямо во время концерта
были записаны тысячи голосов военнослужащих, а также местных жителей, которые
войдут в студийную запись новой песни. На создание будущего хита музыканта
вдохновил гастрольный тур по Новороссии и Донбассу: “Конечно, такие поездки
меняют восприятие реальности. Одно дело следить за теленовостями, а другое —
самому петь во дворце культуры, чей фасад до сих пор хранит следы
артиллерийских обстрелов”, — заявил артист.

Помимо этого, в Луганске
SHAMAN заехал с подарками в воинскую часть, а также посетил военный клинический
госпиталь Ростова-на-Дону, где провёл творческий вечер для раненых бойцов и
медицинского персонала. Певец подарил им гитары с собственным автографом и
фирменный мерч “Я русский”.


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