«Ничто не забыто»: Анатолий Чубайс подал многомиллионный иск к юридической компании, в которой заказал реализацию «права на забвение»

Экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями,

бывший председатель «Роснано» и РАО ЕЭС, экс-министр финансов и экс-председатель Госкомитета по управлению имуществом Анатолий Чубайс подверг

жёсткой критике работу юридической компании Ginger & Freckles LLP, которой он заказал

реализацию своего права на забвение.

«Давно уже прошли все

допустимые сроки исполнения работ, закреплённые в договоре, но ситуация не

только не изменилась – она заметно ухудшилась, – комментирует ситуацию адвокат Чубайса. – Анатолий Борисович не может

спокойно выйти на улицу ни в Израиле, ни в странах Евросоюза, ни в Великобритании,

чтобы об этом тут же не стало известно всему рунету. Мемы и фейки только

множатся и это очень сильно портит и без того непростую жизнь пенсионера в

эмиграции. Очевидно, что исполнитель не справился с задачей – интернет

по-прежнему помнит всё, и кто-то должен за это ответить»

В Ginger & Freckles подтвердили наличие иска. В

частной беседе сотрудник фирмы рассказал, что никогда в своей истории компания

не сталкивалась с таким сложным заказом, а в случае поражения в суде, скорее

всего, обанкротится.

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