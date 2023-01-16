«Ничто не забыто»: Анатолий Чубайс подал многомиллионный иск к юридической компании, в которой заказал реализацию «права на забвение»
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Экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями,
бывший председатель «Роснано» и РАО ЕЭС, экс-министр финансов и экс-председатель Госкомитета по управлению имуществом Анатолий Чубайс подверг
жёсткой критике работу юридической компании Ginger & Freckles LLP, которой он заказал
реализацию своего права на забвение.
«Давно уже прошли все
допустимые сроки исполнения работ, закреплённые в договоре, но ситуация не
только не изменилась – она заметно ухудшилась, – комментирует ситуацию адвокат Чубайса. – Анатолий Борисович не может
спокойно выйти на улицу ни в Израиле, ни в странах Евросоюза, ни в Великобритании,
чтобы об этом тут же не стало известно всему рунету. Мемы и фейки только
множатся и это очень сильно портит и без того непростую жизнь пенсионера в
эмиграции. Очевидно, что исполнитель не справился с задачей – интернет
по-прежнему помнит всё, и кто-то должен за это ответить»
В Ginger & Freckles подтвердили наличие иска. В
частной беседе сотрудник фирмы рассказал, что никогда в своей истории компания
не сталкивалась с таким сложным заказом, а в случае поражения в суде, скорее
всего, обанкротится.
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