Скандалы: Семеро по лодкам

Как Роман Абрамович обеспечил светлое будущее своим детям и о себе не забыл

Число строк в списке, который содержит фамилии россиян, ограниченных западными структурами в правах, уже исчисляется тысячами. Там перечислены олигархи, генералы, судьи, владельцы и топ-менеджеры заводов, артисты. В реестрах значатся члены их семей – как явные, так и тайные. Санкции ограничивают передвижение этих людей по Европе и Америке, перемещение их денег, запрещают покупку бизнеса и недвижимости, устанавливают лимиты на расходы. Большинство российских держателей ценных бумаг не могут ни продать их, ни получить дивидендные или облигационные выплаты.

Большинство попавших под западные ограничения – люди не бедные. Поэтому, не желая потерять «нажитое непосильным трудом», они активно ищут выходы из неприятной ситуации, пытаются – кто как может – выйти из-под санкций. Тем более Еврокомиссия заявила о том, что разрабатывает общеблоковое соглашение, как распорядиться замороженными €300 млрд россиян. Маленькая Эстония, например, насчитала на принадлежащих россиянам счетах почти €20 млн.

Я – не я

Одни владельцы заграничного имущества и денежных средств готовы порвать с Россией, заявляя об отказе от гражданства. Как основатель и бывший владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков, или семья бизнесмена и основателя фонда DST Global миллиардера Юрия Мильнера, покинувшая Россию еще в 2014 году.

Европейский контроль над соблюдением санкций отличается от строгого американского: сейчас обход ограничений на территории Евросоюза не считается уголовным преступлением. Однако его обещают ужесточить. Для сравнения, по обвинению в обходе американских санкций 40-летнего сына красноярского губернатора Александра Усса Артема, которого задержали на территории Италии по запросу США и уже готовятся экстрадировать, может ждать 30 лет тюрьмы.

Санкции подтолкнули или прямо заставили российских миллиардеров передать оперативное руководство, и даже доли в компаниях наемным менеджерам. Как отец и сын Пумпянские – они, чтобы смягчить потери, покинули должности в советах директоров и руководств, вышли из числа бенефициаров Трубной металлургической компании, «Синара — транспортные машины» и банка «Синара».

Что касается сохранения лоббистских возможностей, то они в большей степени зависят от динамики личных связей, чем от формального статуса. Бывший владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин передал акции своим давним соратникам, а сам теперь формально является лишь председателем комиссии РСПП по производству и рынку удобрений. Именно в этом качестве господин Мазепин встречался в ноябре с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая вопрос возобновления экспорта аммиака через порт украинской Одессы.

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пошел против санкций прямым путем. Когда его (из-за пьяного дебоша в аэропорту) окончательно уволили со всех постов, он подал иск в суд ЕС общей юрисдикции, сопроводив его ходатайством о приостановлении действия санкций. Главный аргумент заявителя заключался в том, что в связи с уходом с государственных должностей и из политики он больше не попадает под санкционные определения. Экс-чиновник жаловался, что ограничения мешают ему вести бизнес в Европе, в частности зарегистрировать компанию на Кипре. Суд согласился и снял санкции.

Подумал о детях

Наиболее креативные «списочники» ищут нетривиальные пути обхода санкций. Таков старожил списка богачей,составленного Forbes, Роман Абрамович. Миллиардер, имеющий российское, израильское и португальское гражданство, не внесен в санкционный список США: якобы Украина попросила Белый дом не вводить против него санкции после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в переговорах. В марте 2022 года Европа все же наложила на Абрамовича санкции за то, что он якобы извлекает выгоду из близких отношений с Кремлем. Абрамович такие связи отрицает, и подал в суд с просьбой отменить ограничительные меры ЕС.

В начале января авторитетная британская газета Guardian опубликовала эксклюзивные материалы, касающиеся Романа Абрамовича. Файлы, попавшие к Guardian в результате утечки, содержат информацию о десяти секретных офшорных трастах, созданных в интересах Абрамовича. Они были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года, за три недели начала спецоперации на Украине. Незадолго до того, как против российского олигарха были введены санкции, в трасты, владеющие активами Абрамовича на миллиарды долларов, были внесены поправки. Эти поправки сделали семерых детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, бенефициарами трастов, владеющих активами на сумму не менее $4 млрд долларов. Хотя, может быть, и намного больше — детям олигарха теперь принадлежат роскошная недвижимость, парк яхт, вертолетов, частных самолетов и так далее.

Реестр механизмов

А через три дня после публикации «Гардиан» уже Forbes уточнил, о чем именно идет речь. Обнаружились зарегистрированные через офшорные компании и трастовые фонды (то есть фактически незадекларированные Романом Абрамовичем) активы в виде яхт и лодок. Если верить этим данным, Роман Абрамович может владеть как минимум еще 10 яхтами и судами – в дополнение к тем шести яхтам стоимостью не менее $1 млрд долларов, которые уже общеизвестны. Восемь из этих «найденных» судов являются малыми, которые «используются для обслуживания 533-футовой мегаяхты «Eclipse» стоимостью 427 миллионов долларов, ее Абрамович построил в 2010 году. Эта красавица сейчас пришвартована в турецком порту Бодрум вместе с еще тремя яхтами. 220-футовый «Garcon» стоит на якоре поблизости, тоже в турецких водах.

Отберут ли имущество и деньги у детей? Не факт. В отличие от членов семей некоторых госчиновников, многие семьи олигархов, попавших под санкции, избежали ограничений. Кроме того, стала известна другая любопытная информация о делах Романа Абрамовича: примерно за месяц до начала СВО он продал свою долю в крупной российской лесопромышленной компании, среди других акционеров которой было российское правительство.

Forbes по-прежнему считает Романа Абрамовича миллиардером, чей собственный капитал оценивается в $8,7 млрд. Хотя технически мегаяхты и самолеты теперь принадлежат его детям, олигарх, похоже, продолжает контролировать их, в частности – пользуется самолетами.

Истории о том, насколько успешно и какими путями пойдут обиженные российские олигархи, чтобы выйти из-под санкций, похоже, займут значительное место в контенте российских СМИ в ближайшее время.

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Новые Известия”