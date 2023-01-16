Звезды “Короны” Клэр Фой и Мэтт Смит воссоединились на премии Critics’ Choice Awards

Коллеги по сериалу “Корона” Клэр Фой и Мэтт Смит, исполнившие роли молодых Елизаветы и Филиппа во втором сезоне, встретились за кулисами награждения Сritics’ Choice Awards 2023 в минувшее воскресенье. Актеры с удовольствием позировали фотографам для совместных снимков. На мероприятии Клэр появилась в синем платье с абстрактным цветочным принтом от Prada, а Мэтт, в свою очередь, предпочел белый костюм с контрастными деталями от модного дома Valentino.

К слову, в этом году Мэтт Смит был номинирован на премию за лучшую мужскую роль второго плана в “Доме дракона”. Клэр же поддержала коллег по драме “Женские сплетни”, которая удостоилась номинации в категории “Лучший фильм”.

Ранее поколонники “Короны” подозревали Клэр Фой и Мэтта Смита в романтической связи. Некоторые считали, что интижка с Фой послужила причиной расставания Смита с актрисой Лили Джеймс, известной по роли Памелы Андерсон в недавнем байопике “Пэм и Томми”. Впрочем, эта информация так и не подтвердилась. А в конце ноября прошлого года Мэтт спровоцировал слухи о новом романе.