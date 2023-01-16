 

Аня Тейлор-Джой, Дженнифер Кулидж, Джулия Робертс и другие гости Critics’ Choice Awards

16.01.2023, 10:58, Разное
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В минувшее воскресенье, 15 января, в роскошном лос-анджелесском отеле Fairmont Century Plaza собрались главные голливудские селебрити. Поводом послужила 28-я церемония вручения премии Critics’ Choice Awards. На ковровой дорожке появились Аня Тейлор-Джой, Мишель Уильямс, Дженнифер Кулидж, Джулия Робертс, Бен Стиллер, Кейт Бланшетт, Эндрю Гарфилд, Кейт Хадсон, Брендан Фрейзер и многие другие. 

К слову, Фрейзер и Бланшетт забрали домой награды как лучшие актеры. Дженнифер Кулидж, которая в этом году, похоже, соберет все возможные профессиональные награды, тоже не осталась без внимания и получила статуэтку за роль в “Белом лотосе”.

Мишель Уильямс в Louis Vuitton Милли ОлкокАня Тейлор-Джой в Dior Брендан Фрейзер в DiorДжулия Робертс в Schiaparelli Эндрю ГарфилдБен СтиллерДженнифер Кулидж в Dolce&GabbanaКейт Хадсон в Oscar de la RentaКейт Бланшетт в Max MaraТом Пельфри и Кейли Куоко в Dior


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