WP – США собирают коалицию для лунной гонки с Китаем

США призывают страны подписывать соглашения Artemis по совместному освоению Луны, пишет The Washington Post. И одна из главных целей этой программы — противостояние с Китаем, который всё больше выходит на лидерские позиции в освоении космоса и соперничает со Штатами.



AP

Саудовская Аравия не знаменита своими космическими достижениями, но она присоединилась к лунной программе NASA, пишет The Washington Post. Она стала одной из двух десятков стран, которые подписали соглашение Artemis с США. Этот документ устанавливает правила мирного использования космоса и регулирует поведение на поверхности Луны.

Но соглашение имеет и более масштабную цель. По словам экспертов, оно призвано позволить США вернуться на Луну и обеспечить себе там прочное присутствие благодаря альянсу с другими странами, многие из которых пока совсем никаких результатов в освоении космоса не достигли. Сейчас в этом альянсе есть как традиционные союзники Штатов вроде Канады и Франции, так и новички, такие как ОАЭ, Нигерия, Руанда. И главное — альянс поможет США противодействовать Китаю в космической гонке.

Так, один из главных разработчиков соглашений Майк Голд отмечает: «Наши партнёры по большому счёту не хотят работать с китайцами, но, если Америка не выиграет, у них не будет другого выбора».

В целом за последние годы многие страны могут похвастаться космическими достижениями, в том числе по запуску кораблей по направлению к Луне. Но больше всего Штаты следят за Китаем, ведь, как пишет автор статьи, он начал подрывать технологическое лидерство, которое американцы удерживали десятилетиями. В 2019 году китайский космический корабль впервые в истории совершил посадку на обратной стороне Луны. В 2021 году Китай высадил марсоход на Марс, став единственной страной, помимо США, которая это сделала. Он собрал свою космическую станцию, тогда как МКС устаревает и между её главными пользователями, США и Россией, обостряются отношения.

Но нынешняя космическая гонка отличается от времён холодной войны. Сейчас Штаты действуют с помощью мягкой силы. Она ещё и динамичнее: страны хотят не просто добраться до Луны, но и вести там геологоразведку и добычу воды, металлов и даже искать кислород.

О космической гонке с Китаем много говорили во времена администрации Трампа. Так, вице-президент Майк Пенс заявил, что цель Китая — «захватить лунную стратегическую высоту и стать главной космической державой в мире». У экспертов были опасения, что при Байдене курс изменится, но он, наоборот, укрепился. А NASA ещё в 2011 году запретили сотрудничать с Китаем, чтобы тот не украл американские технологии.

В итоге нынешние соглашения Artemis предписывают оказывать экстренную помощь любому космонавту в случае ранения, защищать исторические места, такие как место посадки Аполлона-11, делиться научными данными и планами, соблюдать правила в отношении космического мусора, уважать «зоны безопасности», где партнёр добывает ресурсы. Автор статьи отмечает, что этот пункт будет иметь решающее значение, если несколько стран будут бороться за один и тот же ресурс в одном и том же месте — например, на южный полюс Луны претендуют и США, и Китай.

И раз многие страны согласны на предложенное Штатами соглашение, Китаю и РФ придётся как-то с ним взаимодействовать и исполнять обязательства, считают эксперты. И раз так много стран уже подписали соглашение, будущим администрациям США будет весьма сложно отказаться от этой программы — а именно эта непоследовательность долгое время мешала NASA исследовать космос.

Разница в единоличном и совместном международном подходе видна хотя бы на примере того, что NASA много лет не могло провести пилотируемую миссию по исследованию космоса за пределами низкой околоземной орбиты, тогда как МКС прекрасно работала всё это время, потому что была международной, отмечают эксперты. При этом МКС, наоборот, сейчас стала примером хрупкости международных проектов, когда РФ пригрозила выйти из программы.

Тем временем Китай строит свою космическую станцию и тоже готовится отправить людей на Луну. Он стал конкурентом США, но при этом не взял на себя обязательства по Artemis. И это может привести к опасной ситуации на Луне, отмечает автор статьи в The Washington Post.