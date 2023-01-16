Глава службы спецсвязи Украины предложил создать «кибер ООН» для «цивилизованных стран»

Глава государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь предложил создать международную организацию для взаимодействия стран по вопросам, связанным с кибербезопасностью.

Щиголь сообщил о необходимости «кибер ООН» , в которую войдут страны, «объединенные в киберпространстве для защиты самих себя» и эффективной защиты мира в будущем, передает ТАСС. По его словам, необходм хаб или место, где страны могли бы взаимодействовать.

Согласно утверждению Щиголя, организация необходима на фоне кибератак против Украины, а в состав «единого пространства» должны войти страны «цивилизованного мира».

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что Киев фактически утратил цифровой суверенитет, «кибервойска» Украины – это, по сути, натовский инструмент.

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