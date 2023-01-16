Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 363 человека с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 363 человека, на 25,8% меньше по сравнению с 15 января.

Выписаны в связи с выздоровлением 3466 человек, на 8% больше по сравнению с 15 января. «Выявлено 4289 новых случаев COVID. Подтверждено 40 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 489 человек, на 39,9% меньше по сравнению с 14 января.

Показатель госпитализации за минувшую неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 3,7, увеличившись в сравнении с предыдущей на 32,1%. А показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю (на 100 тыс. населения) составил 21,4, в сравнении с предыдущей он вырос на 40,5%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 75 субъектах, в 16 регионах выше, чем в среднем по стране.

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