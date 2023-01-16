Идеально дополнит здоровый стол и разнообразит питание: какие блюда можно готовить с черным козлобородником и что это за овощ

Отправляясь в магазин и порой оставляя там немалую сумму денег, многие хозяйки не догадываются, сколько вкусных и полезных продуктов дает человеку природа. На дачном участке или на лугу можно встретить растение с красивыми цветами, которое носит старинное название – козлобородник. Чем полезен овощ? Какие блюда готовят из него?

Незаслуженно забытый продукт

Древние греки высоко ценили деликатесные свойства овоща. И подавали его к императорскому столу. На территории Испании козлобородник применяли в качестве съедобного и лекарственного растения с XVI столетия. В России его использовали как кормовую культуру. И применяли в лечебных целях. Однако в московских овощных лавках козлобородник продавали как деликатесный корнеплод. К сожалению, козлобородник, или черный корень, сейчас редко используют в кулинарных целях. И лишь немногие садоводы выращивают его на дачных участках. Корни козлобородника обладают нежной, кремовой мякотью. А по вкусовым качествам они напоминают спаржу и артишок.

Польза козлобородника

Тибетские монахи полагают, что черным корнем можно заменить аптеку. Растение обладает высокой энергетической ценностью.

Оно содержит много протеинов, а также витамины, соли калия, магния, фосфор, железо, инсулин, селен, цинк и натрий. Из-за низкой калорийности блюда из козлобородника полезны тем, кто страдает сахарным диабетом, лишним весом.

Козлобородник используется в качестве народного средства для улучшения состояния пациентов с патологиями желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы. При анемии, плохом аппетите и слабости рекомендуются отвары и настои из черного корня.

Способы приготовления черного корня

Козлобородник широко используется в кулинарных целях. Овощ можно жарить, запекать, тушить, отваривать, готовить во фритюре либо в кляре. Из черного корня делают различные соусы. Добавляют его в первые блюда, рагу, салаты.

Используют в качестве гарнира. Козлобородник хорошо сочетается с рыбой, другими овощами, сыром, зеленью, соусами из молока, сливок.

Правильная обработка

Форма корней козлобородника позволяет хозяйкам без труда измельчать овощ на терке. И добавлять в различные блюда как хрен. Корни выкапывают из грунта поздней осенью. Очищают, помещают в емкость с холодной водой, предварительно добавив в жидкость небольшое количество соли и лимонной кислоты. Это позволяет убрать легкую горечь, которая ухудшает вкус корней. После замачивания их можно готовить. Отцветшее ранее растение в пищу не используется. Ему дают цвести, своевременно убирая соцветия. Листья и стебли козлобородника тоже используют в кулинарных целях. Их надо предварительно обработать, чтобы избавиться от горького сока. Ботву растирают ладонями, чтобы отжать жидкость. А потом замачивают в холодной воде с солью. Листья козлобородника добавляют в салаты. И дополняют им первые блюда.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Салат из козлобородника

Для его приготовления корни очищают, замачивают в воде с добавлением лимонной кислоты в течение 2 часов. Измельчают на терке. Соединяют с нарезанным репчатым луком. Добавляют сметану либо майонез. Посыпают салат зеленью петрушки.

Суп из козлобородника

Очищенные корни нарезают, отваривают до мягкости в подсоленной воде или в бульоне. Половину порции продукта извлекают из кастрюли, протирают через сито. Снова кладут в посудину, добавляют в нее рубленую петрушку, желток, сметану. Перед подачей дополняют суп маслом.

Яичница

500 грамм корнеплодов очищают, варят в подсоленной воде до мягкости. Делят на небольшие кружочки. Обжаривают на сливочном масле. Добавляют яйца, перец. Доводят блюдо до готовности, периодически помешивая. Подают с картошкой, тертым сыром и зеленью лука.

Напиток

Сразу после выкапывания корней их моют, делят на половинки. Сушат в жарочном шкафу при температуре 40-60 градусов. Если при нажатии на корень из него не выделяется жидкость, значит, сырье готово. Его растирают в порошок. И заваривают как кофе.

Запеканка из козлобородника

Для ее приготовления потребуется:

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь Примерно 35 грамм размягченного сливочного масла (+немного продукта для покрытия посудины). Сок одного лимона. Корни козлобородника – не менее 8 штук. Литр овощного отвара. Примерно 150 мл сухого белого вина. Такое же количество жирных сливок. Мука в количестве 25 грамм. Около 60 грамм нашинкованной белокочанной капусты. Поваренная соль, молотый черный перец. Примерно 50 грамм панировочных сухарей. Тертый твердый сыр в количестве 75 грамм.

Жарочный шкаф разогревают до температуры 200 градусов. Посудину для выпечки покрывают маслом. Помещают лимонный сок в миску, слегка разбавляют его холодной водой. Корни козлобородника очищают, нарезают тонкими ломтиками. Помещают в воду с лимонным соком. Замачивают корни около двух часов. Затем кладут в кастрюлю с белым вином и бульоном. Доводят жидкость до кипения. Варят корни до мягкости около пяти минут.

Капусту помещают в кастрюлю с водой. Варят до мягкости около трех минут.

Корни козлобородника извлекают из бульона. Отвар готовят до тех пор, пока его объем не уменьшится наполовину.

Масло и муку растирают вилкой. Постепенно добавляют массу в кипящий отвар, периодически помешивая его. Когда соус загустеет, в него добавляют сливки. Убирают посудину с огня. Добавляют перец и соль.

Корни козлобородника и капусту кладут в посудину для запекания. Заливают сливочным соусом. Посыпают смесью из сыра и сухарей. Готовят запеканку в жарочном шкафу 15-20 минут, до румяной корочки.

Хрустящие оладьи

В состав блюда входит:

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой Примерно 300 грамм корней козлобородника. Измельченная долька чеснока. Примерно 45 грамм сливочного масла. Небольшой стручок красного перца чили, нарезанный кубиками. Три столовых ложки измельченной кинзы. Взбитое яйцо. Перец, соль – по вкусу. Столовая ложка муки. Масло оливковое в количестве 2 ст. л.

Кори козлобородника очищают, измельчают на терке. 20 грамм масла разогревают на сковородке, на среднем огне. Обжаривают на нем корни до готовности. Перекладывают в миску, остужают. Добавляют чеснок, чили, кинзу, яйцо, муку, соль, перец. Перемешивают компоненты. Формируют из массы шесть шариков. Разогревают оливковое и сливочное масло на сковороде. Обжаривают оладьи до золотистой корочки примерно по 4 минуты с каждой стороны.

Темпура из козлобородника с пикантным соусом

Для приготовления блюда используется:

Примерно 125 грамм муки. Три-четыре корня козлобородника. Желток 1 яйца. Половина маленькой ложки морской соли. 175 мл холодной минеральной воды.

В состав соуса входит:

Два средних стручка красного перца чили. Их очищают от косточек, делят на квадратики. Крупная долька чеснока в измельченном виде. Две столовых ложки сахарного песка. Вода в таком же количестве. Около 100 мл яблочного уксуса.

Компоненты, входящие в состав соуса, помещают в небольшую кастрюлю. Ставят на медленный огонь. Проваривают до тех пор, пока сахар не растворится. Переводят массу на средний огонь. Доводят до кипения. Варят примерно 5 минут. Соус должен уменьшиться в объеме, немного загустеть. Его перекладывают в небольшую миску, остужают.

Кастрюлю наполняют водой. Доводят жидкость до кипения. Варят в посудине корни козлобородника около 5 минут. Сливают жидкость. Остужают корни под проточной водой. Снимают с них кожицу. Делят корни на кусочки длиной около 4 см. Муку растирают с минеральной водой и желтком. Наливают растительное масло на дно глубокой кастрюли. Его высота должна достигать примерно 10 см. Нагревают масло до 180 градусов. Обмакивают корни в кляре. Обжаривают их примерно 60 секунд, до золотистой корочки.

Подают блюдо сразу после приготовления. Дополняют его соусом, морской солью, дольками лимона.

Козлобородник – редкий, но полезный и вкусный корнеплод. Из него можно готовить множество необычных блюд.