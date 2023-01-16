“Мама плакала”: ютившийся с семьей в убогой комнате мальчик поборол нищету и стал известным артистом

Звезда проекта “Непосредственно Каха” Артем Калайджян сегодня является весьма популярным актером и блогером, а его веб-сериал набирает множество просмотров на YouTube. Однако далеко не всем поклонникам шоумена известно, через какой путь он прошел, чтобы добиться славы.

Сам артист считает, что детства у него не было. Действительно, семье комика пришлось бежать из Абхазии во время первого конфликта с Грузией. Изначально они поселились в городе Апшеронск, в Краснодарском крае, там будущая звезда YouTube пошла в школу.

Недвижимость у семьи была весьма скромной, очень маленькой. Семилетний Артем Калайджян ютился в убогой комнате вместе с восьмилетним братом и шестилетней сестрой. Артист признается, что видел в фильмах роскошные особняки и мечтал о таком жилье.

Конечно, соавтор проекта “Непосредственно Каха” добился своего, но путь был тернист. По словам блогера, его родители торговали на рынке, семья жила настолько бедно, что дети не кушали в школе, чтобы хватило на хлеб для дома. Из-за этого, как признался шоумен, “мама плакала”.

Трамплином для актера стал КВН. Набравшись опыта в юморе, он запустил веб-сериал “Непосредственно Каха”, производство которого сначала оплачивал вместе с соавторами. В итоге проекта стал настолько популярным, что шоумен смог побороть нищету. Сегодня Артем Калайджян активно участвует и в других проектах.