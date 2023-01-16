 

Книга заклинаний, которую полвека использовали в Церкви Сатаны в Чикаго, оказалась советским учебником эсперанто

16.01.2023, 9:33, Разное
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Глава Церкви Сатаны в Чикаго, тёмный епископ Пол Пиджен принёс публичные извинения своим последователям, которых он много лет обучал заклинаниям призыва демонов и наведения порчи.

Колдовская книга, которой пользовался наставник сатанистов, оказалась изданным в 1933 году советским учебником эсперанто.

По словам тёмного епископа, том был обнаружен основателем американского сатанизма Антоном Лавеем в 1974 году. Пыльная книга с обугленной обложкой содержала тексты на двух языках, один из которых напоминал латынь, а другой был полностью незнаком Лавею.

В итоге он заявил соратникам, что это старинная книга заклинаний с формулами для призыва сущностей из преисподней. С учебника было снято несколько копий, к которым допускали самых приближенных к лидеру церкви. Оригинал хранился у него дома в сейфе.

После смерти Лавея его дочь передала книгу в чикагское отделение Церкви Сатаны, где её продолжили использовать в тех же целях. Истина вскрылась после того, как книгу увидел своими глазами уроженец СССР Всеволод Мавров, посвящённый в чин верховного колдуна II ступени.

– Во время церемонии посвящения новоиспечённые колдуны должны прочесть страницу из гримуара, которым пользуется тёмный епископ, – рассказывает Мавров. – Реликвию мне поднесли очень торжественно, с большой помпой, и попросили прочесть заклинания призыва Мамоны, демона алчности. Однако на нужной странице не оказалось никаких заклинаний. Хуже того, там были русские скороговорки, вроде «мама мыла раму» и «шла Саша по шоссе» с переводом на эсперанто. Это объясняет, почему тёмные силы так редко отвечали на наши молитвы, когда мы пользовались этой книгой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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