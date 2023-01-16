США намерены превратить архипелаг Рюкю в линию обороны против Китая

Гряда японских юго-западных островов Рюкю опоясывает Южно-Китайское море, протянувшись до самого Тайваня. Наращивание на них присутствия ВМС и морской пехоты США станет стратегически важным шагом в деле ответа на возможную агрессию со стороны Китая, пишет 19FortyFive. В случае конфликта основной плацдарм НОАК окажется окружён «морской стеной», что позволит Вашингтону эффективнее помогать союзной Японии обороняться.



AP

В рамках новой военной программы Force Design 2030 Вооружённые силы США займутся реконфигурацией корпуса морской пехоты. Помимо прочего, как указывают в японской прессе, Штаты намерены сформировать полк береговой охраны из числа морских пехотинцев, целью которого будет патрулирование вод у архипелага Рюкю, протянувшегося от Кюсю через Окинаву до самого Тайваня. Цепь островов — это естественная граница Южно-Китайского моря, а потому представляет для союзников стратегический интерес с точки зрения разведки и нанесения потенциальных ударов по силам НОАК в случае агрессии, пишет 19FortyFive.

Морская пехота во взаимодействии с ВВС и ВМС США, а также Силами самообороны Японии будут стараться закрыть Китаю доступ к этой островной гряде, защищая тем самым суверенную японскую территорию, а также потенциально будут пытаться заблокировать для военных и торговых судов КНР проливы между островами. Таким образом можно создать своего рода морской вариант Великой китайской стены, лишив Пекин пространства для манёвра, пишет автор материала.

Как и в спорте, на войне «команда хозяев» обладает преимуществом, поскольку её базы, техника и живая сила расположены в непосредственной близости от театра боевых действий. Китай также понимает, как наилучшим образом действовать в своём географическом регионе и слаживать действия своего подводного и надводного флота, авиации и береговой артиллерии. В этой ситуации США может помочь Япония — «игрок» того же региона, традиционно соперничающий с китайской стороной за региональное доминирование. На руку американо-японскому тандему также может сыграть дипломатия союзов и совокупная морская мощь.

Автор статьи призывает помнить наставления именитого военного стратега XIX века Карла фон Клаузевица, который писал об уязвимости слишком протяжённых рубежей обороны. Нападающий противник действительно автоматически овладевает инициативой, поскольку может нанести удар в одну точку оборонительной линии достаточным количеством сил и прорвать её. Клаузевиц в своё время предлагал мощную артиллерийскую поддержку в качестве решения этой проблемы для обороняющихся. Примечательно, что эта идея актуальна для Азии XXI века: архипелаг Рюкю — это недвижимый объект, и при достаточной огневой поддержке в случае конфликта американцам и японцам необходимо лишь не допустить десантирования НОАК на один из островов. Проливы между островами не широки, а потому осуществлять их блокаду будет проще. Окружить Южно-Китайское море — плацдарм боевых действий Китая — «морской стеной» — это вполне рабочая схема в условиях конфликта, выражает надежду 19FortyFive.