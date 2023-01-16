Для отбоя тревоги рано — газоснабжение Европы всё ещё находится под угрозой

Европа пока что неплохо справляется с энергетическим кризисом, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В том числе и потому, что зима в этом году выдалась на редкость мягкой. Но не стоит забывать, что закрытие многих энергоёмких предприятий уже нанесло промышленности огромный ущерб. К тому же в 2023 есть риск очередного повышения цен на ресурсы, так что угроза газоснабжению остаётся, объясняет немецкое издание.



AP

Похоже, Европа пока что относительно неплохо справляется с энергетическим кризисом, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Связано это в том числе и с тем, что зима в этом году выдалась необыкновенно мягкой. К тому же граждане, по-видимому, всё-таки откликнулись на призыв своих правительств экономнее расходовать энергию, о чём свидетельствует нынешняя, а именно 82% степень заполненности европейских газовых хранилищ. Это выше стандартного для этого периода зимы значения (65%). В связи с этим экономисты скорректировали свои прогнозы для Европы на более оптимистичные. К примеру, в этом году в Германии они ожидают только небольшую рецессию.

Но для отбоя тревоги пока ещё рано, и энергетический кризис не закончился, продолжает немецкое издание. К тому же не стоит забывать о том, какой большой экономический урон уже нанесён. Закрытие многих энергоёмких предприятий угрожает разрушить промышленный базис Европы. А граждане продолжают не только ограничивать себя в потреблении, но и больше платить за электричество и газ.

С лета цены на голубое топливо в Европе снизились, но в историческом сравнении они всё равно остаются слишком высокими и представляют долговременную угрозу для промышленности. Из-за прекращения российского импорта европейским странам теперь приходится закупать сжиженный природный газ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего он гораздо дороже трубного.

Если Европа сможет пережить зиму, сохранив большие запасы голубого топливо, то это поможет ей и в следующий отопительный сезон, ведь государствам не придётся закупать в 2023 году большое количество энергии. Это в свою очередь поможет сдержать рост цен на сырьё этим летом, но угроза газоснабжения всё равно остаётся.

Дело в том, что российский импорт всё ещё продолжает покрывать 8% потребности Европы в газе, а в этом году Кремль может полностью остановить поставки. К тому же Китай может прекратить проводить политику нулевой терпимости к COVID-19 и вновь открыть свою экономику. В результате в Поднебесной вырастет спрос на СПГ, а это увеличит цены на него на мировом рынке. К тому же прошлым летом аномальная жара сильно повлияла на выработку гидроэнергии, одного из важнейших источников электричества. Избыточности в системе нет, отмечают аналитики: «Мы всё ещё находимся в ситуации, в которой цены могу стремительно вырасти, как только возникнет какая-нибудь проблема».