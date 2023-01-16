Сенатор Андрей Клишас в ответ на дискриминацию предложил ввести зеркальные правила выдачи виз иностранцам
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Для защиты россиян от открытой дискриминации нужно ввести зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам, даже если они будут невыполнимы, сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале он отметил, что, по информации МИД, европейские страны выдвигают невыполнимые требования для россиян для получения визы. Сенатор предлагает ввести ответные меры на такое проявление дискриминации к россиянам.
По мнению Клишаса, такая политика стран Запада проводится достаточно давно, однако до сих пор не становится понятным, какие меры Москва готова принять в качестве ответа по отношению к этим странам.
Сенатор добавил, что настало время вводить невыполнимый перечень требований для получения гражданами ЕС визы.
«От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям», – подчеркнул он.
Ранее глава государства Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.
В начале июля Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша договорились вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими визами (за рядом исключений).
Ожидалось, что Россия ответит «зеркально», но глава государства выступил против этого.
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